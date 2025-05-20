До Києва повернувся гурт Ziferblat, який представляв Україну на Євробаченні
- Гурт Ziferblat, який представляв Україну на Євробаченні у 2025 році, повернувся до Києва.
- Музиканти розповіли про нові знайомства з учасниками з інших країн і зазначили, що участь у Євробаченні була важливою подією.
Ziferblat, який представляв Україну на Євробаченні-2025, повернувся з Базеля. На вокзалі у Києві гурт зустріли шанувальники.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Ziferblat повернувся до Києва
Музиканти повернулися до Києва 19 травня. Гітарист гурту поділився, що спілкування з іншими учасниками – "найприкольніший момент". Валентин Лещинський розповів, що подружилися з представниками Португалії, Литви та Латвії.
Звичайно втомлені, але це непересічна подія для кожного музиканта брати участь на Євробаченні,
– наголосив соліст гурту Даниїл Лещинський.
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Українці зустрічали Ziferblat на вокзалі у Києві / Фото Cуспільного /Лілі Гончарук
Нагадаємо, Ziferblat представляв Україну з піснею Bird of Pray. Гурт посів 9 місце. Загалом музиканти задоволені результатом.
"Топ-10 для України – дуже важлива річ на Євробаченні, ми тримаємо цю планку", – зазначив вокаліст Ziferblat.