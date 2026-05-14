Другий півфінал Євробачення-2026 уже розпочався: прямий ефір з Відня
- Другий півфінал Євробачення-2026 проходить у Відні з участю 15 країн, а також виступами Франції, Великої Британії та Австрії.
- Україну представляє LELÉKA з піснею Ridnym, виступатиме під номером 12 разом із бандуристом Ярославом Джусем.
14 травня у Відні проходить другий півфінал Євробачення-2026. Сьогодні представники 15 країн презентують свої пісні, також глядачі побачать виступи Франції та Великої Британії, які входять до "Великої п'ятірки", і Австрії, яка приймає 70-й пісенний конкурс після перемоги JJ з треком Wasted Love.
Суспільне традиційно транслює Євробачення на своїх платформах, прямий етер розпочався о 22:00 за київським часом. Крім того, шоу можна дивитися на ютуб-каналі пісенного конкурсу, пише 24 Канал.
Онлайн-трансляція другого півфіналу Євробачення-2026
Коментують другий півфінал 70-го пісенного конкурсу Євробачення Тімур Мірошниченко та Світлана Тарабарова. У гранд-фіналі до ведучого приєднається реперка alyona alyona.
Цього вечора на сцену вийде представниця України LELÉKA, вона виступить 12-ю. Співачка виконає композицію Ridnym, а до неї приєднається бандурист Ярослав Джусь.
Порядок виступів учасників
- Болгарія: Dara – Bangaranga
- Азербайдан: Jiva – Just Go
- Румунія: Александра Капітанеску – Choke Me
- Люксембург: Ева Марія – Nature
- Чехія: Даніель Жижка – Crossroads
- Вірменія: Simón – Paloma Rumba
- Швейцарія: Вероніка Фузаро – Alice
- Кіпр: Антігоні – Jalla
- Латвія: Atvara – Ēnā
- Данія: Серен Торпегор Лунд – Før vi går hjem
- Австрія: Cosmó – Tanzschein
- Україна: LELÉKA – Ridnym
- Албанія: Аліс – Nân
- Мальта: Ейдан – Bella
- Норвегія: Джонас Лов – Ya ya ya
Як пройшов перший півфінал Євробачення-2026?
Перший півфінал Євробачення-2026 відбувся у вівторок, 12 травня. Свої пісні презентували учасники з 15 країн, також виступили дві країни Великої п'ятірки – Італія та Німеччина, які автоматично проходять до фіналу.
Серед конкурсантів були фаворити букмекерів: Лінда Лампеніус і Пете Паркконен з Фінляндії та Акілас з Греції, яким пророкують перше на друге місця відповідно.
Виступ Ізраїлю ледь не зірвали. Коли на сцену вийшов Ноам Беттан, глядачі скандували фразу: "Зупиніть геноцид".
У фінал пройшли 10 країн: Греція, Фінляндія, Бельгія, Швеція, Молдова, Ізраїль, Сербія, Хорватія, Литва та Польща. А вибули Португалія, Грузія, Чорногорія, Естонія та Сан-Марино.