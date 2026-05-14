Show24 Музика Другий півфінал Євробачення-2026 уже розпочався: прямий ефір з Відня
14 травня, 21:50
2

Другий півфінал Євробачення-2026 уже розпочався: прямий ефір з Відня

Марія Примич
Основні тези
  • Другий півфінал Євробачення-2026 проходить у Відні з участю 15 країн, а також виступами Франції, Великої Британії та Австрії.
  • Україну представляє LELÉKA з піснею Ridnym, виступатиме під номером 12 разом із бандуристом Ярославом Джусем.
Слухати новину 00:29 хв

14 травня у Відні проходить другий півфінал Євробачення-2026. Сьогодні представники 15 країн презентують свої пісні, також глядачі побачать виступи Франції та Великої Британії, які входять до "Великої п'ятірки", і Австрії, яка приймає 70-й пісенний конкурс після перемоги JJ з треком Wasted Love.

Суспільне традиційно транслює Євробачення на своїх платформах, прямий етер розпочався о 22:00 за київським часом. Крім того, шоу можна дивитися на ютуб-каналі пісенного конкурсу, пише 24 Канал.

Не пропустіть Порядок виступів учасників другого півфіналу Євробачення-2026: який номер в України

Онлайн-трансляція другого півфіналу Євробачення-2026

Коментують другий півфінал 70-го пісенного конкурсу Євробачення Тімур Мірошниченко та Світлана Тарабарова. У гранд-фіналі до ведучого приєднається реперка alyona alyona.

Цього вечора на сцену вийде представниця України LELÉKA, вона виступить 12-ю. Співачка виконає композицію Ridnym, а до неї приєднається бандурист Ярослав Джусь.

Другий півфінал Євробачення-2026: дивіться онлайн-трансляцію

Порядок виступів учасників

  1. Болгарія: Dara – Bangaranga
  2. Азербайдан: Jiva – Just Go
  3. Румунія: Александра Капітанеску – Choke Me
  4. Люксембург: Ева Марія – Nature
  5. Чехія: Даніель Жижка – Crossroads
  6. Вірменія: Simón – Paloma Rumba
  7. Швейцарія: Вероніка Фузаро – Alice
  8. Кіпр: Антігоні – Jalla
  9. Латвія: Atvara – Ēnā
  10. Данія: Серен Торпегор Лунд – Før vi går hjem
  11. Австрія: Cosmó – Tanzschein
  12. Україна: LELÉKA – Ridnym
  13. Албанія: Аліс – Nân
  14. Мальта: Ейдан – Bella
  15. Норвегія: Джонас Лов – Ya ya ya

Порядок виступів у другому півфіналі / Фото з інстаграму Євробачення

Як пройшов перший півфінал Євробачення-2026?

Перший півфінал Євробачення-2026 відбувся у вівторок, 12 травня. Свої пісні презентували учасники з 15 країн, також виступили дві країни Великої п'ятірки – Італія та Німеччина, які автоматично проходять до фіналу.

Серед конкурсантів були фаворити букмекерів: Лінда Лампеніус і Пете Паркконен з Фінляндії та Акілас з Греції, яким пророкують перше на друге місця відповідно.

Виступ Ізраїлю ледь не зірвали. Коли на сцену вийшов Ноам Беттан, глядачі скандували фразу: "Зупиніть геноцид". 

У фінал пройшли 10 країн: Греція, Фінляндія, Бельгія, Швеція, Молдова, Ізраїль, Сербія, Хорватія, Литва та Польща. А вибули Португалія, Грузія, Чорногорія, Естонія та Сан-Марино.

Пов'язані теми:

LELÉKA Музика Євробачення