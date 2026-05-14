Порядок виступів учасників другого півфіналу Євробачення-2026: який номер в України

Сьогодні відбудеться другий півфінал Євробачення-2026. Цього разу на сцену пісенного конкурсу вийдуть решта учасників, серед яких і представниця України.

У другому півфіналі на сцену вийдуть представники 15 країн, а також виступлять автоматичні фіналісти. Дивіться повний порядок виступів учасників у матеріалі 24 Каналу.

Шоу відкриватиме Болгарія з енергійним треком Dara, а закриватиме – Норвегія, якій дісталася фінальна позиція. Між ними ми почуємо максимально різні пісні: від попу і фольку до експериментальної електроніки. Україна цього разу виступить ближче до кінця – під 12-м номером.

Також на сцену вийдуть представники "великої четвірки" та країна-переможець – Австрія. За них не потрібно голосувати – ці учасники автоматично проходять до фіналу. Але так глядачі мають нагоду ознайомитися з їхніми виступами.

1. Болгарія. Dara – Bangaranga;

2. Азербайджан. Jiva – Just Go;

3. Румунія. Alexandra Căpitănescu – Choke Me;

4. Люксембург. Єва Марія – Mother Nature;

5. Чехія. Даніель Жижка – Crossroads;

Франція. Monroe – Regarde;

6. Вірменія. Simón – Paloma Rumba;

7. Швейцарія. Вероніка Фусаро – Alice;

8. Кіпр. Antigoni – Jalla;

Австрія. Cosmó – Tanzschein;

9. Латвія. Atvara – Ēnā;

10. Данія. Серен Торпегор Лунд – Før vi går hjem;

11. Австралія. Дельта Гудрем – Eclipse;

12. Україна. LELÉKA – Ridnym;

Велика Британія. Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei;

13. Албанія. Alis – Nân;

14. Мальта. Ейдан – Bella;

15. Норвегія. Jonas Lovv – Ya ya ya.



Порядок виступу учасників другого півфіналу / Фото з інстаграму Євробачення

Як пройшов перший півфінал?

Перший півфінал Євробачення-2026 пройшов 12 травня у Відні. У шоу взяли участь 15 країн, але до гранд-фіналу пройшли тільки 10. Цьогорічний конкурс стартував гучно – з активних обговорень номерів фаворитів, суперечок навколо участі Ізраїлю та хвилі мемів у соцмережах.

За результатами голосування, до фіналу пройшли: Греція, Фінляндія, Бельгія, Швеція, Молдова, Ізраїль, Сербія, Хорватія, Литва та Польща. Натомість конкурс залишили Португалія, Грузія, Чорногорія, Естонія та Сан-Марино.

Участь Ізраїлю знову супроводжувалась дискусіями та протестами. Перед виступом Ноама Беттана деякі глядачі вигукували фрази "зупиніть геноцид" та "свободу Палестині". Через порушення порядку їх вивели з зали.