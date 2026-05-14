Порядок виступів учасників другого півфіналу Євробачення-2026: який номер в України
- Другий півфінал Євробачення-2026 включає виступи представників 15 країн, серед яких Україна.
- Автоматичні фіналісти, включаючи Австрію, також виступлять у другому півфіналі.
Сьогодні відбудеться другий півфінал Євробачення-2026. Цього разу на сцену пісенного конкурсу вийдуть решта учасників, серед яких і представниця України.
У другому півфіналі на сцену вийдуть представники 15 країн, а також виступлять автоматичні фіналісти. Дивіться повний порядок виступів учасників у матеріалі 24 Каналу.
Шоу відкриватиме Болгарія з енергійним треком Dara, а закриватиме – Норвегія, якій дісталася фінальна позиція. Між ними ми почуємо максимально різні пісні: від попу і фольку до експериментальної електроніки. Україна цього разу виступить ближче до кінця – під 12-м номером.
Також на сцену вийдуть представники "великої четвірки" та країна-переможець – Австрія. За них не потрібно голосувати – ці учасники автоматично проходять до фіналу. Але так глядачі мають нагоду ознайомитися з їхніми виступами.
1. Болгарія. Dara – Bangaranga;
2. Азербайджан. Jiva – Just Go;
3. Румунія. Alexandra Căpitănescu – Choke Me;
4. Люксембург. Єва Марія – Mother Nature;
5. Чехія. Даніель Жижка – Crossroads;
Франція. Monroe – Regarde;
6. Вірменія. Simón – Paloma Rumba;
7. Швейцарія. Вероніка Фусаро – Alice;
8. Кіпр. Antigoni – Jalla;
Австрія. Cosmó – Tanzschein;
9. Латвія. Atvara – Ēnā;
10. Данія. Серен Торпегор Лунд – Før vi går hjem;
11. Австралія. Дельта Гудрем – Eclipse;
12. Україна. LELÉKA – Ridnym;
Велика Британія. Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei;
13. Албанія. Alis – Nân;
14. Мальта. Ейдан – Bella;
15. Норвегія. Jonas Lovv – Ya ya ya.
Порядок виступу учасників другого півфіналу / Фото з інстаграму Євробачення
Як пройшов перший півфінал?
Перший півфінал Євробачення-2026 пройшов 12 травня у Відні. У шоу взяли участь 15 країн, але до гранд-фіналу пройшли тільки 10. Цьогорічний конкурс стартував гучно – з активних обговорень номерів фаворитів, суперечок навколо участі Ізраїлю та хвилі мемів у соцмережах.
За результатами голосування, до фіналу пройшли: Греція, Фінляндія, Бельгія, Швеція, Молдова, Ізраїль, Сербія, Хорватія, Литва та Польща. Натомість конкурс залишили Португалія, Грузія, Чорногорія, Естонія та Сан-Марино.
Участь Ізраїлю знову супроводжувалась дискусіями та протестами. Перед виступом Ноама Беттана деякі глядачі вигукували фрази "зупиніть геноцид" та "свободу Палестині". Через порушення порядку їх вивели з зали.