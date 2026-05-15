Джамала оцінила шанси LELÉKA на перемогу у фіналі Євробачення-2026

14 травня відбувся другий півфінал Євробачення. За його результатами Україна впевнено пройшла у фінал.

Одразу після завершення виступу LELÉKA редакція 24 Каналу поспілкувалася з Джамалою. Співачка теж приїхала у Відень, щоб особисто підтримати представницю України.

Джамала зізналася, що виступ LELÉKA у другому півфіналі справив на неї сильне враження. Вона почула нові технічні нюанси, які зробили номер ще глибшим та емоційнішим. Співачка підкреслила, що конкурс – неймовірно складне випробування, адже представляти свою країну перед усім світом є величезною відповідальністю.

Щодо прогнозів букмекерів, які напередодні пророкували Україні лише 11-те місце, Джамала зберігає спокій. Вона обожнює цей конкурс саме за його непередбачуваність. Артистка впевнена, що жодні таблиці не можуть точно вирахувати "магію", яка виникає між артистом та глядачем.

За її словами, у фіналі все вирішить те, наскільки сильно виступ зачепить серця людей у момент голосування. Зараз Джамала закликає всіх максимально вболівати за Україну та дарувати LELÉKA лише любов і підтримку.

Головне про другий півфінал Євробачення-2026

Другий півфінал Євробачення-2026 у Відні став однією з найяскравіших подій музичного року. На сцені виступили представники 15 країн, продемонструвавши високий рівень підготовки та неординарні візуальні рішення.

Разом з Україною до фінальної частини конкурсу потрапили ще дев'ять країн. Зокрема: Болгарія, Норвегія, Австралія, Румунія, Мальта, Кіпр, Албанія, Данія, Чехія. Тепер усі учасники готуються до вирішального виступу, який відбудеться вже цієї суботи, 16 травня.

Україна традиційно залишається серед фаворитів європейської публіки. Після успішного півфіналу інтерес до номера LELÉKA значно зріс, а іноземні фани активно обговорюють символізм та вокал української артистки в соцмережах. Попереду – великий фінал, де визначиться переможець 70-го пісенного конкурсу Євробачення.