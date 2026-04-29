Хто оголосить бали від України на Євробаченні-2026

Україна цьогоріч бере участь у пісенному конкурсі Євробачення. 29 квітня команда Суспільного оголосила, хто стане речником країни на Євробаченні-2026.

Цю роль виконає Даниїл Лещинський із гурту Ziferblat – саме він оголосить бали національного журі України під час гранд-фіналу конкурсу. Про це повідомили у відео, опублікованому на офіційній інстаграм-сторінці Євробачення Україна.

Нагадаємо, що гурт Ziferblat представляв Україну на Євробаченні-2025 з піснею Bird of Pray. Колектив посів у конкурсі 9 місце.

Подивитися Євробачення-2026 можна буде на всіх платформах Суспільного Мовлення. Трансляція стартуватиме о 22:00, як вказано на сайті Суспільне Культура.

Що відомо про Євробачення-2026?

70-й ювілейний пісенний конкурс відбудеться у Відні. Музична подія відбудеться на найбільшій критій арені Австрії – Wiener Stadthalle.

Півфінали заплановані на 12 і 14 травня, тоді як гранд-фінал пройде 16 травня. У конкурсі візьмуть участь 35 країн. Водночас Іспанія, Нідерланди, Ірландія, Словенія та Ісландія оголосили бойкот через рішення Європейської мовної спілки (EBU) допустити до участі Ізраїль.

Україну на Євробаченні-2026 представить LELÉKA з піснею Ridnym. Артистка виступить у другому півфіналі під 12-м номером.

Коментуватиме конкурс в Україні традиційно Тімур Мірошниченко. До нього під час півфіналів і фіналу приєднаються стендап-комік Василь Байдак, співачка Світлана Тарабарова та реп-виконавиця alyona alyona.