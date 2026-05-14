Чи можна голосувати за Україну з України на Євробаченні-2026

Уже за кілька годин у Відні стартує другий півфінал Євробачення-2026, де на сцену вийде і представниця України LELÉKA. Глядачі з країн-учасниць шоу традиційно зможуть голосувати за своїх фаворитів.

Втім, щороку в українців виникає одне й те саме питання: чи можна голосувати за Україну з України? Розповідаємо далі.

До теми LELÉKA представить Україну на Євробаченні-2026: текст і переклад пісні Ridnym

За правилами Євробачення, глядачі не можуть голосувати за представника власної країни. Тож українці, які перебувають в Україні, не мають змоги віддати голос за LELÉKA.

Водночас підтримати представницю України можуть українці, які нині перебувають за кордоном – але лише з тих країн, що беруть участь у другому півфіналі: Болгарії, Азербайджану, Румунії, Люксембургу, Чехії, Вірменії, Швейцарії, Кіпру, Латвії, Данії, Австралії, Албанії, Мальти й Норвегії.

Окрім цього, право голосу мають країни так званої "Великої четвірки" – Велика Британія, Німеччина, Іспанія та Франція, країна-переможець тогорічного конкурсу Австрія, а також глядачі з решти світу.

Як проголосувати на Євробаченні-2026?

Глядачі можуть обрати один із трьох способів – залежно від того, який варіант найзручніший.