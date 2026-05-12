Перший півфінал Євробачення-2026 уже сьогодні: онлайн-трансляція конкурсу з Відня
- У Відні стартував перший півфінал Євробачення-2026, де виступають представники 15 країн, з яких 10 пройдуть до гранд-фіналу.
- Україну представлятиме співачка LELÉKA з бандуристом Ярославом Джусем у другому півфіналі 14 травня з піснею Ridnym.
У Відні стартував перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2026. На сцену вийдуть представники 15 країн, однак лише 10 із них отримають шанс поборотися за перемогу у гранд-фіналі конкурсу.
Особлива увага цього вечора прикута до фаворитів букмекерів – представників Фінляндії. Дивіться пряму трансляцію шоу далі в матеріалі 24 Каналу.
Онлайн-трансляція першого півфіналу Євробачення-2026
Перший півфінал Євробачення-2026 розпочався о 22:00 за київським часом. Онлайн-трансляцію конкурсу поширили на офіційному ютуб-каналі Eurovision Song Contest.
Незмінним коментатором конкурсу в Україні залишається Тімур Мірошниченко. Сьогодні у студії до нього також приєднається стендап-комік Василь Байдак, з яким вони разом коментують те, що впродовж двох годин відбувається в Відні на арені Wiener Stadthalle.
Порядок виступів учасників Євробачення-2026 у першому півфіналі
1. Молдова: Satoshi – Viva, Moldova!;
2. Швеція: Феліція – My System;
3. Хорватія: LELEK – Andromeda;
4. Греція: Акілас – Ferto;
5. Португалія: Bandidos do Cante – Rosa;
6. Грузія: Bzikebi – On Replay;
Італія: Сал Да Вінчі – Per sempre sì;
7. Фінляндія: Лінда Лампеніус і Піт Паркконен – Liekinheitin;
8. Чорногорія: Тамара Живкович – Nova Zora;
9. Естонія: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True;
10. Ізраїль: Ноам Беттан – Michelle;
Німеччина: Сара Енгельс – Fire;
11. Бельгія: Essyla – Dancing on the Ice;
12. Литва: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más;
13. Сан-Марино: Сеніт – Superstar;
14. Польща: Alicja – Pray;
15. Сербія: LAVINA – Kraj Mene.
Що відомо про Євробачення-2026?
Цього року у пісенному конкурсі беруть участь 35 країн. Водночас Іспанія, Ірландія, Нідерланди та Словенія оголосили бойкот Євробаченню-2026 через рішення Європейської мовної спілки (EBU) допустити Ізраїль до участі в конкурсі.
Україну на міжнародній сцені представлятиме співачка LELÉKA разом із бандуристом Ярославом Джусем. Вони виконають пісню Ridnym. Музиканти виступлять у другому півфіналі 14 травня. У разі проходу до наступного етапу артисти змагатимуться у гранд-фіналі 16 травня, де й визначать переможця конкурсу.
За прогнозами букмекерів, головними фаворитами на перемогу в Євробаченні-2026 наразі є представники Фінляндії. Також до п'ятірки лідерів входять Греція, Данія, Франція та Австралія. Втім, результати букмекерів залишаються лише прогнозами – ситуація може змінитися вже після перших виступів на сцені Євробачення.