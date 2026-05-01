Відбувся перший півфінал Євробачення-2026: які країни пройшли до фіналу
13 травня, 00:14
Оновлено - 00:20, 13 травня

Відбувся перший півфінал Євробачення-2026: які країни пройшли до фіналу

Марія Касій

Євробачення офіційно стартувало – і прогримів перший півфінал пісенного конкурсу. Стало відомо, кому вдалося стати фаворитами та пройти у наступний етап змагання.

У Відні триває головний пісенний конкурс року. 12 травня відбувся перший півфінал, у якому за проходження далі змагалося 15 учасників. Список фіналістів дізнавайтеся у матеріалі 24 Каналу.

Хто потрапив до фіналу Євробачення?

  • Греція: Акілас – Ferto;
  • Фінляндія: Лінда Лампеніус і Піт Паркконен – Liekinheitin;
  • Бельгія: Essyla – Dancing on the Ice;
  • Швеція: Феліція – My System;
  • Молдова: Satoshi – Viva, Moldova!;
  • Ізраїль: Ноам Беттан – Michelle;
  • Сербія: LAVINA – Kraj Mene;
  • Хорватія: LELEK – Andromeda;
  • Литва: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más;
  • Польща: Alicja – Pray.


Результати першого півфіналу / Скриншот з відео

Важливо зазначити, що автоматично до фіналу Євробачення проходять країни "великої четвірки" та країна-переможець – Австрія. 

  • Італія: Сал Да Вінчі – Per sempre sì;
  • Німеччина: Сара Енгельс – Fire;
  • Франція. Monroe – Regarde;
  • Велика Британія. Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei;
  • Австрія. Cosmó – Tanzschein.

Що треба знати про Євробачення-2026?

Пісенний конкурс Євробачення-2026 стало ювілейним – 70-м в історії. Шоу приймає Відень, адже торік саме Австрія здобула перемогу. Основна локація – Wiener Stadthalle – тут конкурс уже проходив у 2015 році. 

Організатори приготували розширену програму навколо шоу: традиційне Eurovision Village, фан-події та спеціальні інтервал-акти до ювілею. Конкурс знову проходитиме під слоганом United by Music. 

Участь візьме 35 країн – це дещо менше, ніж зазвичай, на тлі дискусій довкола складу учасників. Україну представить LELÉKA з піснею Ridnym: вона виступить у другому півфіналі. Над номером працює режисер Ілля Дуцик.