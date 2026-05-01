Відбувся перший півфінал Євробачення-2026: які країни пройшли до фіналу
Євробачення офіційно стартувало – і прогримів перший півфінал пісенного конкурсу. Стало відомо, кому вдалося стати фаворитами та пройти у наступний етап змагання.
У Відні триває головний пісенний конкурс року. 12 травня відбувся перший півфінал, у якому за проходження далі змагалося 15 учасників. Список фіналістів дізнавайтеся у матеріалі 24 Каналу.
До слова Євробачення-2026 стартувало: текстова трансляція першого півфіналу
Хто потрапив до фіналу Євробачення?
- Греція: Акілас – Ferto;
- Фінляндія: Лінда Лампеніус і Піт Паркконен – Liekinheitin;
- Бельгія: Essyla – Dancing on the Ice;
- Швеція: Феліція – My System;
- Молдова: Satoshi – Viva, Moldova!;
- Ізраїль: Ноам Беттан – Michelle;
- Сербія: LAVINA – Kraj Mene;
- Хорватія: LELEK – Andromeda;
- Литва: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más;
- Польща: Alicja – Pray.
Результати першого півфіналу / Скриншот з відео
Важливо зазначити, що автоматично до фіналу Євробачення проходять країни "великої четвірки" та країна-переможець – Австрія.
- Італія: Сал Да Вінчі – Per sempre sì;
- Німеччина: Сара Енгельс – Fire;
- Франція. Monroe – Regarde;
- Велика Британія. Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei;
- Австрія. Cosmó – Tanzschein.
Що треба знати про Євробачення-2026?
Пісенний конкурс Євробачення-2026 стало ювілейним – 70-м в історії. Шоу приймає Відень, адже торік саме Австрія здобула перемогу. Основна локація – Wiener Stadthalle – тут конкурс уже проходив у 2015 році.
Організатори приготували розширену програму навколо шоу: традиційне Eurovision Village, фан-події та спеціальні інтервал-акти до ювілею. Конкурс знову проходитиме під слоганом United by Music.
Участь візьме 35 країн – це дещо менше, ніж зазвичай, на тлі дискусій довкола складу учасників. Україну представить LELÉKA з піснею Ridnym: вона виступить у другому півфіналі. Над номером працює режисер Ілля Дуцик.