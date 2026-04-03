Порядок виступу учасників Євробачення-2026: під яким номером на сцену вийде Україна

Напередодні Євробачення-2026 відбулась офіційна церемонія жеребкування. Усі країни-учасники дізналися, під якими номерами виступатимуть на великій сцені конкурсу.

Жеребкування відбулось у четвер, 2 квітня. Відео з церемонії опублікували на офіційному ютуб-каналі Євробачення.

Україна виступатиме у другому півфіналі, що відбудеться в четвер, 14 травня. Співачка LELÉKA вийде на сцену Євробачення під номером 12. Про це також повідомили у телеграм-каналі Євробачення Україна.



Порядковий номер України / Фото Євробачення Україна

Перший півфінал музичного конкурсу відкриватиме Молдова та виконавець Satoshi з треком "Viva, Moldova!". Останньою виступатиме співачка LAVINA з Сербії.



Порядок виступу учасників / Фото Євробачення

Натомість першою у другому півфіналі виступатиме Болгарія. Закриватиме виступи JONAS LOVV з Норвегії.



Порядок виступу учасників / Фото Євробачення

Країни Великої п'ятірки (Велика Британія, Німеччина, Франція та Італія) та країна-переможниця Австрія також представлять свої пісні й номери під час півфіналів. Однак вони не мають порядкових номерів, адже ці учасники мають право автоматично проходити до великого фіналу.

Що треба знати про Євробачення-2026?

Пісенний конкурс стане ювілейним – це 70-те Євробачення в історії. Воно відбудеться в Австрії у Відні, на одній з найбільших концертних арен Wiener Stadthalle.

У конкурсі візьмуть участь 35 країн. Деякі держави вирішили повернутися на Євробачення після паузи (Болгарія, Молдова та Румунія), водночас інші відмовилися від участі через політичні суперечки й скандал навколо Ізраїля.

Україну на пісенному конкурсі представить LELÉKA з піснею Ridnym – ця співачка стала переможницею Нацвідбору. Раніше артистка натякала на фінансові проблеми, але згодом повідомила про залученість українських бізнесів, брендів та меценатів.