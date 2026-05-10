Їм прогнозують перемогу на Євробаченні: 5 фаворитів букмекерів цього року

16 травня у Відні відбудеться гранд-фінал, де вся європейська спільнота дізнається ім'я нового переможця. Очевидно, що прогнози букмекерів можуть ще змінитись, або у результаті не відповідати дійсності, якщо фінал виявиться не таким, як припускали.

Станом на 8 травня 2026 року, букмекери прогнозують такий розподіл місць першої п'ятірки серед країн-учасниць: 1 місце – Фінляндія, 2 місце – Греція, 3 місце – Данія, 4 місце – Франція, 5 місце – Австралія. Україна ж наразі посідає 11 сходинку. Рейтинг опублікований на сайті eurovisionworld.

Також читайте "Рекорд" Тіни Кароль та "Емінем" на сцені: у Києві відгриміло "Нашебачення 6"

Фінляндія

Шанс на перемогу – 34%

Представники: Лінда Лампеніус та Піт Паркконен із піснею Liekinheitin

Лінда – скрипалька. У восьмирічному віці стала учасницею Гельсінського молодіжного струнного оркестру, а у підлітковому віці уже гастролювала Північною Америкою, Європою та Азією. Коли випустила сольний альбом, то саме він приніс артистці популярність.

А от Піт Паркконен став відомим завдяки участі у шоу "Ідоли", де посів третє місце у 2008 році. На його рахунку є декілька альбомів, гастролів і концертів.

Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin | Finland: дивіться відео онлайн

Греція

Шанс на перемогу – 14%

Представники: Акілас Мітіленеос з піснею Ferto

Співак захоплювався музикою ще з дитинства. Він навчався у музичній школі, а також ходив на театральні заняття. Популярність прийшла до артиста у 2021 році завдяки тіктоку. Акілас публікував відео, де грає на укулеле і виконує пісні. У 2024 році випустив хітовий сингл Atelié.

Greece – Rehearsal Clip: дивіться відео онлайн

Данія

Шанс на перемогу – 11%

Представники: Серен Торпеґор Лунд (Søren Torpegaard Lund) з піснею Før Vi Går Hjem

Цей артист навчався у Данській школі мистецтв і став учасником великих сценічних шоу. У 2021 та 2022 році зіграв головну роль Тоні в мюзиклі "Вестсайдська історія". За неї він отримав нагороду.

Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem: дивіться відео онлайн

Франція

Шанс на перемогу – 7%

Представники: Monroe з піснею Regarde

Виконавиці всього 17 років. Її знають як франко-американську співачку. Народилась і зростала у США. Співом почала займатись з раннього дитинства і вже здобула музичну освіту з класичного співу.

У 2025 році перемогла на телешоу класичної музики Prodiges. Після цього підписала контракт із лейблом Warner Music, а наприкінці 2025 року випустила дебютний альбом, що складається з класичних творів.

Monroe – Regarde!: дивіться відео онлайн

Австралія

Шанс на перемогу – 6%

Представники: Дельта Гудрем із піснею Eclipse

Конкурсну пісню співачка написала сама. У 15 років підписала перший контакт зі студією звукозапису. А її дебютний альбом Innocent Eyes став 23-разовим платиновим феноменом і одним із найбільш продаваних альбомів в Австралії.

Delta Goodrem – Eclipse: дивіться відео онлайн

Як виступатимуть країни у першому та другому півфіналах Євробачення?

Перший півфінал відбудеться 12 травня. Країни-учасниці виступатимуть у такому порядку: Молдова, Швеція, Хорватія, Греція, Португалія, Грузія, Фінляндія, Чорногорія, Естонія, Ізраїль, Бельгія, Литва, Сан-Марино, Польща, Сербія.

Другий півфінал відбудеться 14 травня. Країни-учасниці виступатимуть у такому порядку: Болгарія, Азербайджан, Румунія, Люксембург, Чехія, Вірменія, Швейцарія, Кіпр, Латвія, Данія, Австралія, Україна, Албанія, Мальта, Норвегія.