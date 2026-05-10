Їм прогнозують перемогу на Євробаченні: 5 фаворитів букмекерів цього року
- Букмекери прогнозують перемогу на Євробаченні Фінляндії з піснею Liekinheitin, яку виконують Лінда Лампеніус та Піт Паркконен, з шансом 34%.
- У першому півфіналі 12 травня виступатимуть такі країни як: Молдова, Греція, та Фінляндія, а у другому півфіналі 14 травня – Данія, Австралія та Україна.
16 травня у Відні відбудеться гранд-фінал, де вся європейська спільнота дізнається ім'я нового переможця. Очевидно, що прогнози букмекерів можуть ще змінитись, або у результаті не відповідати дійсності, якщо фінал виявиться не таким, як припускали.
Станом на 8 травня 2026 року, букмекери прогнозують такий розподіл місць першої п'ятірки серед країн-учасниць: 1 місце – Фінляндія, 2 місце – Греція, 3 місце – Данія, 4 місце – Франція, 5 місце – Австралія. Україна ж наразі посідає 11 сходинку. Рейтинг опублікований на сайті eurovisionworld.
Фінляндія
Шанс на перемогу – 34%
Представники: Лінда Лампеніус та Піт Паркконен із піснею Liekinheitin
Лінда – скрипалька. У восьмирічному віці стала учасницею Гельсінського молодіжного струнного оркестру, а у підлітковому віці уже гастролювала Північною Америкою, Європою та Азією. Коли випустила сольний альбом, то саме він приніс артистці популярність.
А от Піт Паркконен став відомим завдяки участі у шоу "Ідоли", де посів третє місце у 2008 році. На його рахунку є декілька альбомів, гастролів і концертів.
Греція
Шанс на перемогу – 14%
Представники: Акілас Мітіленеос з піснею Ferto
Співак захоплювався музикою ще з дитинства. Він навчався у музичній школі, а також ходив на театральні заняття. Популярність прийшла до артиста у 2021 році завдяки тіктоку. Акілас публікував відео, де грає на укулеле і виконує пісні. У 2024 році випустив хітовий сингл Atelié.
Данія
Шанс на перемогу – 11%
Представники: Серен Торпеґор Лунд (Søren Torpegaard Lund) з піснею Før Vi Går Hjem
Цей артист навчався у Данській школі мистецтв і став учасником великих сценічних шоу. У 2021 та 2022 році зіграв головну роль Тоні в мюзиклі "Вестсайдська історія". За неї він отримав нагороду.
Франція
Шанс на перемогу – 7%
Представники: Monroe з піснею Regarde
Виконавиці всього 17 років. Її знають як франко-американську співачку. Народилась і зростала у США. Співом почала займатись з раннього дитинства і вже здобула музичну освіту з класичного співу.
У 2025 році перемогла на телешоу класичної музики Prodiges. Після цього підписала контракт із лейблом Warner Music, а наприкінці 2025 року випустила дебютний альбом, що складається з класичних творів.
Австралія
Шанс на перемогу – 6%
Представники: Дельта Гудрем із піснею Eclipse
Конкурсну пісню співачка написала сама. У 15 років підписала перший контакт зі студією звукозапису. А її дебютний альбом Innocent Eyes став 23-разовим платиновим феноменом і одним із найбільш продаваних альбомів в Австралії.
Як виступатимуть країни у першому та другому півфіналах Євробачення?
Перший півфінал відбудеться 12 травня. Країни-учасниці виступатимуть у такому порядку: Молдова, Швеція, Хорватія, Греція, Португалія, Грузія, Фінляндія, Чорногорія, Естонія, Ізраїль, Бельгія, Литва, Сан-Марино, Польща, Сербія.
Другий півфінал відбудеться 14 травня. Країни-учасниці виступатимуть у такому порядку: Болгарія, Азербайджан, Румунія, Люксембург, Чехія, Вірменія, Швейцарія, Кіпр, Латвія, Данія, Австралія, Україна, Албанія, Мальта, Норвегія.