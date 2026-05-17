Результати фіналу Євробачення-2026: які країни опинились у п'ятірці лідерів
У суботу, 16 травня, у Відні яскраво відбувся фінал Євробачення-2026, за яким стежили мільйони глядачів по всій Європі.
Представниця України LELÉKA увійшли до десятки найкращих і посіла місце. А перемогу в пісенному конкурсі цього року здобула з композицією. Якими були результати голосування у фіналі Євробачення-2026 – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.
Фінал Євробачення-2026: результати голосування
Болгарія: Dara – Bangaranga: 516
Ізраїль: Ноам Беттан – Michelle: 343
Румунія: Alexandra Căpitănescu – Choke Me: 296
Австралія: Дельта Гудрем – Eclipse: 287
Італія: Саль Да Вінчі – Per sempre sì: 281
Фінляндія: Лінда Лампеніус і Пете Паркконен – Liekinheitin: 279
Данія: Серен Торпегор Лунд – Før vi går hjem: 243
Молдова: Satoshi – Viva, Moldova: 226
Україна: LELÉKA – Ridnym: 221
Греція: Акілас – Ferto: 220
Франція: Monroe – Regarde!:158
Польща: Alicja – Pray: 150
Албанія: Alis – Nân: 145
Новергія: Jonas Lovv – Ya ya ya: 134
Хорватія: Lelek – Andromeda: 124
Чехія: Даніель Жижка – Crossroads: 113
Сербія: Lavina – Kraj mene: 90
Мальта: Ейдан – Bella: 89
Кіпр: Antigoni – Jalla: 75
Швеція: Felicia – My System: 51
Бельгія: Essyla – Dancing on the Ice: 36
Литва: Lion Ceccah – Sólo quiero más: 22
Німеччина: Сара Енгельс – Fire: 12
Австрія: Cosmó – Tanzschein: 6
Велика Британія: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei: 1
Яким був фінал Євробачення-2026?
Майданчиком для проведення пісенного конкурсу стала арена Wiener Stadthalle. Конкурс приймала Австрія, оскільки минулого року в Євробаченні переміг співак з JJ з піснею Wasted Love.
Цьогоріч одразу 5 країн бойкотували Євробачення. Від участі в конкурсі відмовилися Іспанія, Ірландія, Нідерланди, Ісландія та Словенія.