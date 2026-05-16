Стартувало Євробачення-2026: учасники відкрили конкурс традиційним парадом прапорів

Стартував 70-й ювілейний пісенний конкурс Євробачення. У гранд-фіналі цьогоріч змагатимуться представники 25 країн.

Найочікуваніша музична подія року офіційно стартувала. Глядачі вже побачили виступ JJ – переможця Євробачення-2025. Також на сцені розпочався традиційний парад прапорів учасників, повідомляє 24 Канал.

Радимо Хто стане переможцем Євробачення-2026: текстова трансляція фіналу пісенного конкурсу

Стартувало Євробачення-2026: як розпочалось шоу?

Гранд-фінал розпочався із виступу JJ – переможця Євробачення-2025.

Перед початком конкурсних виступів на сцені відбувся урочистий парад прапорів: представники 25 країн вийшли до глядачів зі стягами своїх держав. Серед них – українська представниця LELÉKA, яка виступить сьомою з піснею Ridnym.

Ми починаємо! Горда нести наш прапор і бути голосом ваших сердець,

– написала виконавиця в інстаграмі.

Хто виступить у гранд-фіналі Євробачення-2026?

У гранд-фіналі Євробачення-2026 ми побачимо виступи представників 25 країн. Саме в такому порядку фіналісти виходитимуть на сцену сьогодні: