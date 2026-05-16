Стартувало Євробачення-2026: учасники відкрили конкурс традиційним парадом прапорів
Стартував 70-й ювілейний пісенний конкурс Євробачення. У гранд-фіналі цьогоріч змагатимуться представники 25 країн.
Найочікуваніша музична подія року офіційно стартувала. Глядачі вже побачили виступ JJ – переможця Євробачення-2025. Також на сцені розпочався традиційний парад прапорів учасників, повідомляє 24 Канал.
Стартувало Євробачення-2026: як розпочалось шоу?
Гранд-фінал розпочався із виступу JJ – переможця Євробачення-2025.
Перед початком конкурсних виступів на сцені відбувся урочистий парад прапорів: представники 25 країн вийшли до глядачів зі стягами своїх держав. Серед них – українська представниця LELÉKA, яка виступить сьомою з піснею Ridnym.
Ми починаємо! Горда нести наш прапор і бути голосом ваших сердець,
– написала виконавиця в інстаграмі.
Хто виступить у гранд-фіналі Євробачення-2026?
У гранд-фіналі Євробачення-2026 ми побачимо виступи представників 25 країн. Саме в такому порядку фіналісти виходитимуть на сцену сьогодні:
- Данія: Søren Torpegaard Lund "Før Vi Går Hjem"
- Німеччина: Sarah Engels "Fire"
- Ізраїль: Noam Bettan "Michelle"
- Бельгія: ESSYLA "Dancing on the Ice"
- Албанія: Alis "Nân"
- Греція: Akylas "Ferto"
- Україна: LELÉKA "Ridnym"
- Австралія: Delta Goodrem "Eclipse"
- Сербія: LAVINA "Kraj Mene"
- Мальта: AIDAN "Bella"
- Чехія: Daniel Zizka "CROSSROADS"
- Болгарія: DARA "Bangaranga"
- Хорватія: LELEK "Andromeda"
- Велика Британія: LOOK MUM NO COMPUTER "Eins, Zwei, Drei"
- Франція: Monroe "Regarde !"
- Молдова: Satoshi "Viva, Moldova!"
- Фінляндія: Linda Lampenius x Pete Parkkonen "Liekinheitin"
- Польща: ALICJA "Pray"
- Литва: Lion Ceccah "Sólo Quiero Más"
- Швеція: FELICIA "My System"
- Кіпр: Antigoni "JALLA"
- Італія: Sal Da Vinci "Per Semper Sì"
- Норвегія: JONAS LOVV "YA YA YA"
- Румунія: Alexandra Căpitănescu "Choke Me"
- Австрія: COSMÓ "Tanzschein"