Із захопленням та гордістю: як Джамала підтримувала LELÉKA за лаштунками Євробачення

Співачка LELÉKA презентувала Україну у фіналі Євробачення-2026. За неї вболівала вся країна – як біля телеекранів, так і в самому Відні.

Джамала також прибула до Відня, щоб підтримати представницю України. Її реакцію на виступ ексклюзивно зафільмували журналісти 24 Каналу.

Переможниця Євробачення-2016 з усмішкою спостерігала за LELÉKA, підспівувала та ні на мить не відводила погляду від екрана. А в момент, коли представниця України виконувала важливий кульмінаційний момент – вокаліз – просто затамувала подих.

LELÉKA виступила бездоганно, тому Джамала не стримувала емоцій. І наприкінці вигукнула: "Молодець!".

У коментарі 24 Каналу артистка додала, що відчувала велике хвилювання. Адже вона знає, наскільки складно виступати та представляти країну на пісенному конкурсі.

Як Джамала вболівала за LELÉKA: дивіться відео онлайн

Яким був виступ LELÉKA у фіналі Євробачення?

Співачка представила свою композицію Ridnym про те, як знаходити сили та продовжувати творити. У номері співачки поєднується сильний вокал, українська бандура та образ лелеки у кожній деталі.

Режисером перформансу LELÉKA став Ілля Дуцик з командою. Головною метою було показати процес об'єднання та переродження. Одну з важливих ролей у постановці відігравала тканина, що часто символізує світ і проходить шлях до цілісності.

Також важливим є образ бандуриста, Ярослава Джуся. Він символізує традицію та рідний дім. Наразі Україні прогнозують 13 місце у фіналі Євробачення, вказує сайт Eurovision World. Чи справдяться ставки букмекерів – дізнаємося зовсім скоро.