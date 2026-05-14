Як українцям за кордоном проголосувати за LELÉKA на Євробаченні-2026

Сьогодні, 14 травня, у Відні відбудеться другий півфінал Євробачення-2026. Нарешті на сцені з'явиться цьогорічна представниця України – LELÉKA, з піснею Ridnym.

У першому півфіналі Україна не могла голосувати за конкурсантів, адже така опція доступна тільки тоді, коли виступає наша країна. Також нагадаємо, що українці не можуть голосувати за свого представника. Однак у нас все ж таки є перевага. Через війну чимало громадян України зараз живуть за кордоном, і саме вони мають можливість віддати голоси за LELÉKA. Як це зробити – дізнавайтесь далі у матеріалі 24 Каналу.

Як українцям за кордоном проголосувати за Україну на Євробаченні-2026?

Щоб віддати голос за співачку LELÉKA, українці за кордоном мають мати мобільний номер іноземного оператора. Українка виступить під номером 12 з піснею Ridnym.

Порядок виступів учасників / Фото з сайту Євробачення

Кожна країна має свою інструкцію для голосування – це смс-повідомлення, сайт або дзвінок на визначений номер.

Це важливо! Загалом глядачі можуть проголосувати до 20 разів, але не більше 5 разів за одного учасника.

Після виступу останнього учасника лінії для голосування відкриваються на 20 хвилин. Тому часу на ухвалення рішення буде на так багато. Під час прямої трансляції на екрані з'являться номери та коди для голосування. Обираєте 12 і номер, який відповідатиме йому. Саме у такий спосіб можна буде підтримати представницю України.

Також нагадуємо, що у деяких країнах може стягнути додаткову оплату через мобільного оператора.

Українці, які проживають у країнах, що не беруть участі в Євробаченні, матимуть можливість віддати свій голос на сайті esc.vote або в офіційному додатку Євробачення – Eurovision Song Contest.

Українці за кордоном можуть проголосувати за LELÉKA / Фото з інстаграму Євробачення

Які зміни у голосуванні відбулись на цьогорічному Євробаченні?

Результати півфіналів залежать від голосів журі та глядачів, як це було з 2010 до 2022 року. Однак національні журі мають збільшитися – до їхнього складу має увійти 7 членів. При цьому, двоє з них мають бути віком від 18 до 25 років.

Це сталось через суперечки щодо високого результату Ізраїлю у 2025 році. У фіналі, як і зазвичай, використовуватимуть ту саму комбіновану систему. Також враховують голосування "Rest of the World" – єврофанів з інших країн, які також можуть проголосувати за своїх фаворитів.