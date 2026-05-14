В первом полуфинале Украина не могла голосовать за конкурсантов, ведь такая опция доступна только тогда, когда выступает наша страна. Также напомним, что украинцы не могут голосовать за своего представителя. Однако у нас все же есть преимущество. Из-за войны многие граждане Украины сейчас живут за рубежом, и именно они имеют возможность отдать голоса за LELÉKA. Как это сделать – узнавайте далее в материале 24 Канала.

Как украинцам за рубежом проголосовать за Украину на Евровидении-2026?

Чтобы отдать голос за певицу LELÉKA, украинцы за рубежом должны иметь мобильный номер иностранного оператора. Украинка выступит под номером 12 с песней Ridnym.

Порядок выступлений участников / Фото с сайта Евровидения

Каждая страна имеет свою инструкцию для голосования – это смс-сообщение, сайт или звонок на определенный номер.

Это важно! В общем зрители могут проголосовать до 20 раз, но не более 5 раз за одного участника.

После выступления последнего участника линии для голосования открываются на 20 минут. Поэтому времени на принятие решения будет на так много. Во время прямой трансляции на экране появятся номера и коды для голосования. Выбираете 12 и номер, который будет соответствовать ему. Именно таким образом можно будет поддержать представительницу Украины.

Также напоминаем, что в некоторых странах может взыскать дополнительную оплату через мобильного оператора.

Украинцы, проживающих в странах, не участвующих в Евровидении, будут иметь возможность отдать свой голос на сайте esc.vote или в официальном приложении Евровидения – Eurovision Song Contest.

Украинцы за рубежом могут проголосовать за LELÉKA / Фото из инстаграма Евровидения

Какие изменения в голосовании произошли на нынешнем Евровидении?

Результаты полуфиналов зависят от голосов жюри и зрителей, как это было с 2010 до 2022 года. Однако национальные жюри должны увеличиться – в их состав должно войти 7 членов. При этом, двое из них должны быть в возрасте от 18 до 25 лет.

Это произошло из-за споров относительно высокого результата Израиля в 2025 году. В финале, как и обычно, будут использовать ту же комбинированную систему. Также учитывают голосование "Rest of the World" – еврофанов из других стран, которые также могут проголосовать за своих фаворитов.