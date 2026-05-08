Теперь каждый год вокруг Евровидения объединяются десятки страны, однако не все могут присоединиться к нему. Какие страны никогда не участвовали в песенном конкурсе и почему, расскажет 24 Канал.
Какие страны могут участвовать в Евровидении?
Участие в Евровидении могут принимать только те страны, чьи национальные вещатели являются членами Европейского вещательного союза (EBU), который и организует песенный конкурс.
Именно из-за этого правила США до сих пор не участвуют в Евровидении, хотя транслируют шоу. Кстати, в 2022 году американцы попытались создать собственный аналог песенного конкурса, который получил название American Song Contest. К шоу присоединились все 50 штатов, однако его закрыли после первого сезона.
Кстати, именно членство в EBU позволяет некоторым неевропейским странам участвовать в Евровидении. Например, Израиль дебютировал в 1973 году, а Австралия – в 2015.
Важно! Беларусь отстранили от членства в Европейском вещательном союзе в 2021 году, а Россию – в 2022, об этом сообщается на сайте EBU.
Какие страны никогда не участвовали в Евровидении?
- Страны Азии: Китай, Индия, Япония, Пакистан, Вьетнам, Филиппины, Бангладеш, Индонезия, Таиланд, Малайзия.
- Ближний Восток: Катар, Йемен, Саудовская Аравия, Оман.
- Северная и Южная Америка: США, Канада, Бразилия.
Среди стран, которые никогда не принимали участия в Евровидении, есть и европейские:
- Ватикан – "Радио Ватикана" является частью Европейского вещательного союза, поэтому страна может присоединиться к песенному конкурсу, но не проявляет интерес.
- Лихтенштейн – страна не смогла дебютировать на Евровидении-1976 из-за отсутствия собственного вещателя. Она до сих пор не является членом EBU.
- Косово – независимость Косово не признает Сербия и еще несколько стран Европы. Поэтому общественный вещатель государства получил только ассоциированное членство в EBU, а для участия требуется полноценное членство или приглашение от организаторов.
Отметим, что Европейский вещательный союз впервые проведет Евровидение в Азии. Песенный конкурс состоится 14 ноября в Бангкоке (столица Таиланда). Участие уже подтвердили вещатели из 10 стран: Бангладеш, Бутан, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Непал, Филиппины, Южная Корея, Таиланд, Вьетнам.