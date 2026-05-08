Теперь каждый год вокруг Евровидения объединяются десятки страны, однако не все могут присоединиться к нему. Какие страны никогда не участвовали в песенном конкурсе и почему, расскажет 24 Канал.

Тоже интересно Очень сильная работа, – Руслана оценила шансы LELÉKA на победу в Евровидении-2026

Какие страны могут участвовать в Евровидении?

Участие в Евровидении могут принимать только те страны, чьи национальные вещатели являются членами Европейского вещательного союза (EBU), который и организует песенный конкурс.

Именно из-за этого правила США до сих пор не участвуют в Евровидении, хотя транслируют шоу. Кстати, в 2022 году американцы попытались создать собственный аналог песенного конкурса, который получил название American Song Contest. К шоу присоединились все 50 штатов, однако его закрыли после первого сезона.

Кстати, именно членство в EBU позволяет некоторым неевропейским странам участвовать в Евровидении. Например, Израиль дебютировал в 1973 году, а Австралия – в 2015.

Австралия на Евровидении-2015: смотрите видео онлайн

Важно! Беларусь отстранили от членства в Европейском вещательном союзе в 2021 году, а Россию – в 2022, об этом сообщается на сайте EBU.

Какие страны никогда не участвовали в Евровидении?

Страны Азии : Китай, Индия, Япония, Пакистан, Вьетнам, Филиппины, Бангладеш, Индонезия, Таиланд, Малайзия.

: Китай, Индия, Япония, Пакистан, Вьетнам, Филиппины, Бангладеш, Индонезия, Таиланд, Малайзия. Ближний Восток : Катар, Йемен, Саудовская Аравия, Оман.

: Катар, Йемен, Саудовская Аравия, Оман. Северная и Южная Америка: США, Канада, Бразилия.

Среди стран, которые никогда не принимали участия в Евровидении, есть и европейские:

Ватикан – "Радио Ватикана" является частью Европейского вещательного союза, поэтому страна может присоединиться к песенному конкурсу, но не проявляет интерес.

– "Радио Ватикана" является частью Европейского вещательного союза, поэтому страна может присоединиться к песенному конкурсу, но не проявляет интерес. Лихтенштейн – страна не смогла дебютировать на Евровидении-1976 из-за отсутствия собственного вещателя. Она до сих пор не является членом EBU.

– страна не смогла дебютировать на Евровидении-1976 из-за отсутствия собственного вещателя. Она до сих пор не является членом EBU. Косово – независимость Косово не признает Сербия и еще несколько стран Европы. Поэтому общественный вещатель государства получил только ассоциированное членство в EBU, а для участия требуется полноценное членство или приглашение от организаторов.

Отметим, что Европейский вещательный союз впервые проведет Евровидение в Азии. Песенный конкурс состоится 14 ноября в Бангкоке (столица Таиланда). Участие уже подтвердили вещатели из 10 стран: Бангладеш, Бутан, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Непал, Филиппины, Южная Корея, Таиланд, Вьетнам.