Тепер щороку навколо Євробачення об'єднуються десятки країни, проте не всі можуть долучитися до нього. Які країни ніколи не брали участь у пісенному конкурсі й чому, розповість 24 Канал.

Які країни можуть брати участь у Євробаченні?

Участь у Євробаченні можуть брати лише ті країни, чиї національні мовники є членами Європейської мовної спілки (EBU), яка й організовує пісенний конкурс.

Саме через це правило США досі не беруть участь у Євробаченні, хоча транслюють шоу. До речі, у 2022 році американці спробували створити власний аналог пісенного конкурсу, який отримав назву American Song Contest. До шоу долучилися всі 50 штатів, проте його закрили після першого сезону.

До речі, саме членство в EBU дозволяє деяким неєвропейським країнам брати участь у Євробаченні. Наприклад, Ізраїль дебютував у 1973 році, а Австралія – у 2015.

Важливо! Білорусь відсторонили від членства в Європейській мовній спілці у 2021 році, а Росію – у 2022, про це повідомляється на сайті EBU.

Які країни ніколи не брали участь у Євробаченні?

Країни Азії : Китай, Індія, Японія, Пакистан, В'єтнам, Філіппіни, Бангладеш, Індонезія, Таїланд, Малайзія.

: Китай, Індія, Японія, Пакистан, В'єтнам, Філіппіни, Бангладеш, Індонезія, Таїланд, Малайзія. Близький Схід : Катар, Ємен, Саудівська Аравія, Оман.

: Катар, Ємен, Саудівська Аравія, Оман. Північна й Південна Америка: США, Канада, Бразилія.

Серед країн, які ніколи не брали участі у Євробаченні, є і європейські:

Ватикан – "Радіо Ватикану" є частиною Європейської мовної спілки, тож країна може долучитися до пісенного конкурсу, проте не виявляє інтерес.

– "Радіо Ватикану" є частиною Європейської мовної спілки, тож країна може долучитися до пісенного конкурсу, проте не виявляє інтерес. Ліхтенштейн – країна не змогла дебютувати на Євробаченні-1976 через відсутність власного мовника. Вона й досі не є членом EBU.

– країна не змогла дебютувати на Євробаченні-1976 через відсутність власного мовника. Вона й досі не є членом EBU. Косово – незалежність Косово не визнає Сербія та ще кілька країн Європи. Через це суспільний мовник держави отримав тільки асоційоване членство в EBU, а для участі потрібне повноцінне членство або запрошення від організаторів.

Зазначимо, що Європейська мовна спілка вперше проведе Євробачення в Азії. Пісенний конкурс відбудеться 14 листопада в Бангкоку (столиця Таїланду). Участь вже підтвердили мовники з 10 країн: Бангладеш, Бутан, Камбоджа, Лаос, Малайзія, Непал, Філіппіни, Південна Корея, Таїланд, В'єтнам.