Укотре помилилися: результати Євробачення-2026 шокували різницею з прогнозами букмекерів

Учора, 16 лютого, у Відні прогримів грандіозний фінал Євробачення-2026. Переможницею конкурсу стала Болгарія – це вперше країні вдалося тріумфувати на пісенному конкурсі.

Результати конкурсу здивували тих, хто пильно стежив за прогнозом букмекерів. Адже, на їхню думку, перемогу мала здобути Фінляндія. Детальніше про чималу різницю між ставками та голосуванням розповість 24 Канал.

Перед оголошенням результатів букмекери вважали, що у Фінляндії є найбільше шансів на перемогу – 43%. Однак попри статус фаворита та величезний відрив у коефіцієнтах країна посіла лише 6 місце у фіналі, навіть не потрапивши у топ-5. Лінда Лампеніус та Пете Паркконен з піснею Liekinheitin отримали 279 балів.

Натомість на Євробаченні тріумфувала Болгарія. Співачка Dara отримала максимальну кількість балів як від глядачів, так і від національних журі. Хоча напередодні букмекери давали їй лише 10% шансів на перемогу і ставили на третє місце.

Значно недооціненою виявилася й Україна. Перед фіналом букмекери давали LELÉKA та пісні Ridnym лише 1% шансів на перемогу й ставили країну аж на 13 позицію. У результаті Україна фінішувала на 9 місці.

Чималий відрив також у Румунії, якій прогнозували лише 6 місце. Запальна Alexandra Căpitănescu за реальними результатами здобула бронзу. І хоч деякі прогнози були близькими до реальних результатів, жодна країна з топ-10 букмекерів не посіла у фіналі те саме місце, яке їй прогнозували.

Фінляндія: 1 місце у букмекерів – 6 місце у фіналі

Болгарія: 3 місце у букмекерів – перемога

Румунія: 6 місце у прогнозах – 3 місце у фіналі

Данія: 9 місце у букмекерів – 7 місце у фіналі

Молдова: 12 місце у ставках – 8 місце у фіналі

Україна: 13 місце у букмекерів – 9 місце у фіналі.

Прогнози букмекерів та реальні результати / Скриншот з сайту

Зазначимо, що й минулого року букмекерам не вдалося передбачити переможця. Фаворитом у 2025 році була Швеція з гуртом KAJ, але вони посіли аж 4 місце. Євробачення тоді виграла Австралія. У 2024 році ситуація була дуже схожа. Востаннє букмекери вгадали переможця у 2023, коли тріумфувала Лорін. Але й тоді топ-5 фаворитів букмекерів значно відрізнявся від реального результату.

Що відомо про Євробачення-2026?

Євробачення-2026 відбулося у столиці Австрії – Відні. Саме ця країна приймала конкурс після перемоги JJ із піснею Wasted Love у 2025 році. У гранд-фіналі взяли участь 25 країн, а перемогу здобула Болгарія завдяки пісні Bangaranga у виконанні Dara.

Україну на конкурсі представляла співачка LELÉKA з піснею Ridnym. Артистка успішно пройшла другий півфінал, а у фіналі посіла дев'яте місце, набравши 221 бал. Особливу увагу глядачів привернули потужний вокал виконавиці, яскрава кульмінація та символізм у кожній деталі.