"Viva, Moldova!" у Відні: Satoshi, який підтримує Україну, відкрив Євробачення потужним виступом

Євробачення-2026 стартувало з виступу представника Молдови Satoshi, який виконав запальний трек "Viva, Moldova!".

Що цікаво, букмекери прогнозували Молдові 11-те місце в рейтингу конкурсу. Вона випереджає Україну на одну сходинку. Яким був виступ Satoshi – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.

До теми Євробачення-2026 стартувало: текстова трансляція першого півфіналу

Viva Moldova, aloha, addio, vida loca. Soroca, Europa, Palma de Mallorca. Saluti a tutti, Moldova is on duty. E una e nova, welcome to Moldova,

– заспівав Satoshi й разом з іншими музикантами зарядив зал своїми енергійними танцями.

Виступ Satoshi у першому півфіналі Євробачення-2026 вже опублікували на офіційному ютуб-каналі пісенного конкурсу.

Там було усе – енергійні рухи, гра на барабанах, реп, чуттєвий вокал і навіть димові спецефекти.

Satoshi – "Viva, Moldova!": дивіться відео онлайн

Що відомо про представника Молдови на Євробаченні-2026?

Satoshi – це сценічне ім'я молдовського артиста Влада Сабажука, якому 27 років. Він родом із міста Кагул. Музикою хлопець зацікавився ще в юності: сам навчився грати на барабанах, а згодом почав створювати власні треки. У 2019 році Влад запустив проєкт Satoshi, з яким випустив уже три альбоми та кілька популярних пісень. До речі, свій псевдонім він взяв, надихнувшись японською культурою.