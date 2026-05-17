Україна на Євробаченні-2026: яке місце посіла співачка LELÉKA у фіналі

Співачка LELÉKA гідно представила Україну на 70-му пісенному конкурсі Євробачення та посіла 9 місце. Виконавиця виступила у фіналі з емоційною піснею Ridnym, зумівши підкорити серця як професійного журі, так і мільйонів глядачів по всьому світу.

Завдяки потужному вокалу та глибокому сенсу композиції українська представниця здобула значну кількість балів, підтвердивши високий рівень вітчизняної музичної сцени на міжнародній арені, пише 24 Канал.

За підсумками голосування LELÉKA виборола 9 місце, отримавши загалом 221 бал від публіки та суддів. Національні журі різних країн оцінили виступ українки у 54 бали, тоді як глядачі додали співачці ще 167 балів.

Пісня Ridnym стала справжнім символом надії та внутрішньої сили, що особливо відгукнулося аудиторії в залі. Режисерська постановка Іллі Дуцика та витончений образ від дизайнерки Лілії Літковської допомогли максимально точно передати атмосферу пісні української співачки. Наприкінці свого виступу LELÉKA сказала: "Слава Україні!" та викликала хвилю гучних оплесків на арені Wiener Stadthalle.

Що відомо про Євробачення – 2026?

Цьогорічний ювілейний 70-й пісенний конкурс пройшов у столиці Австрії – Відні. Головною сценою шоу стала арена Wiener Stadthalle, яка вже приймала Євробачення у 2015 році. Австрія отримала право на проведення конкурсу завдяки перемозі виконавця JJ з піснею Wasted Love у 2025 році.

У 2026 році в конкурсі взяли участь представники 35 країн. Що цікаво, цей рік відзначився поверненням до змагань Болгарії, Молдови та Румунії.

Півфінали відбулися 12 та 14 травня, а великий гранд-фінал – 16 травня. Усі прямі етери шоу були об’єднані традиційним девізом "Об'єднані музикою".