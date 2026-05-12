Уже сьогодні стартує Євробачення-2026. 35 країн боротимуться за перемогу на 70-му пісенному конкурсі, зокрема Україна, яку представить LELÉKA з композицією Ridnym. Вона виступить у другому півфіналі, що відбудеться 14 травня.

Росія з 2022 року не бере участі у Євробаченні. Європейський мовний союз (EBU) відсторонив країну у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну. Проте цього року, як і минулого, серед учасників є ті, що мають зв'язок з країною-агресоркою. Детальніше про це розповість 24 Канал.

Азербайджан

Представниця Азербайджану Jiva (Джаміла Гашимова) народилася у Москві, проте музичну кар'єру будувала в Азербайдані. У 2003 році співачка посіла друге місце на конкурсі "Бакинська осінь".

Jiva була учасницею різних музичних проєктів, виступала з ансамблем RUST та виходила на сцену Montreux Jazz Festival – щорічного музичного фестивалю у Швейцарії.

Jiva / Фото з інстаграму Zoop.club

Вона була солісткою гурту Hazz Band, а з 2017 року зосередилась на сольній кар'єрі. Артистка працює у жанрах поп, денс та R&B, проте записує пісні не лише азербайджанською та англійською мовами, але й російською.

У 2025 році Jiva перемогла у шоу "Голос Азербайджану", вона була в команді Roya Aykhan. На Євробаченні-2026 виступить у з піснею Just Go, наразі букмекери дають співачці низький шанс на перемогу – 1%.

Болгарія

Dara представить Болгарію на пісенному конкурсі у Відні з піснею Bangaranga, одним з авторів якої є грецький композитор Дімітріс Контопулос. Він уже писав кілька треків для Євробачення, зокрема для росіян і білорусів.

Контопулос тривалий час підтримує дружні стосунки з путіністом Філіпом Кіркоровим. Разом із росіянином він написав пісню Shady Lady для зрадниці Ані Лорак. Співачка представляла Україну на Євробаченні-2008 і посіла 2 місце у фіналі.

Композитор продовжив співпрацювати з росіянами й після початку російсько-української війни. Сергій Лазарєв представляв Росію на пісенному конкурсі у 2016 році з треком You Αre the Only One, який створив Дімітріс, і посів 3-тє місце. Нагадаємо, що перемогу у Стокгольмі здобула Джамала з піснею "1944".

Дімітріс Контопулос з Філіпом Кіркоровим та Ані Лорак, 2021 рік / Фото з інстаграму композитора

