Козловський серед них: хто з артистів ніколи не поїде на Євробачення

Нацвідбір на Євробачення – одна з найочікуваніших музичних подій року. Однак не всі популярні артисти можуть взяти участь у ньому участь. Причиною є певні вимоги, які зазначені в правилах конкурсу. До Нацвідбору не допускають артистів, які їздили до Росії після анексії Криму та початку війни на Донбасі.

Втім, теоретично, правила можуть змінити, адже все залежить від організаторів конкурсу. Якщо правила пом'якшать, то в улюбленців публіки будуть всі шанси представити Україну на головній сцені Європи. Та кому з відомих артистів наразі закрита дорога на Євробачення – читайте далі на Show24.

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Українські зірки, які точно не поїдуть на Євробачення

DOROFEEVA

У 2017 році дует "Время и Стекло" виступив у дитячому таборі в Росії, де про країну-терористку сказали "наша країна". Окрім цього були регулярні виступи в Москві, а також участь у російських телешоу та рекламах місцевих брендів.

Попри те, що Дорофєєва активно допомагає українській армії з початку повномасштабного вторгнення, беручи участь у благодійних ініціативах, зборах коштів та виступаючи на благодійних концертах, все ж для Нацвідбору цього замало.

MONATIK

До 2015 року артист продовжував виступати в Росії, попри анексію Криму та війну на Донбасі. За його словами, шоубізнес ще "жив за інерцією". Після 2015-го повністю відмовився від поїздок до Росії, чітко заявивши про свою проукраїнську позицію.

KOLA

У 2016 році КOLA виступала на фестивалі "Нова хвиля" в Сочі – події, яку часто пов'язують з політичним впливом Росії. А ще раніше, у 2010 році, вона була бек-вокалісткою MARUV на сцені в Москві.

Сама KOLA не виправдовується – відкрито називає це помилками молодості, необізнаністю та прагненням знайти себе в музиці. Після початку повномасштабної війни вона активно підтримує Україну: бере участь у благодійних концертах, волонтерить, збирає кошти на потреби ЗСУ, виступає у шпиталях перед пораненими військовими.

Віталій Козловський

У 2018 році Козловський виступив у Москві на святковому концерті до 9 травня. Тоді він пояснював своє рішення емоційною прив'язаністю до діда-ветерана, але уникнути критики артистові не вдалося.

Після погашення боргу Кондратюку та повернення прав на свої пісні Козловський знову став народним улюбленцем. У мережі вже були коментарі про те, що Віталій має представити нашу країну на Євробаченні, однак наразі це неможливо.

Настя Каменських (NK)

NK гастролювала в Росії у складі дуету "Потап і Настя" після 2014 року, коли вже відбулася анексія Криму та почалася війна на Донбасі. Особливо резонансною стала історія з церемонією RU.TV у Москві, де Потап "дякував Росії", знявши штани на сцені.

Хоча з 2017 року NK займається лише сольною кар'єрою і не їздить до Росії, минулого це не змінює.

Потап і Настя Каменських на премії RU.TV: дивіться відео онлайн

Для України участь у Євробаченні – це не просто конкурс. Це – позиція. Це гучне "ні" російській агресії, це культурна дипломатія, яка говорить світу: ми – вільні, ми – незламні. Тому артист – це не лише голос і талант. Це – обличчя країни. І саме тому сцена Євробачення – не для всіх.