8 україномовних пісень, які звучали на Євробаченні

Упродовж 20 років, як Україна бере участь у пісенному конкурсі, на великій європейській сцені не одноразово лунали пісні українською мовою. Цікаво, що більшість із них досі популярна серед іноземної публіки.

Серед них навіть є переможці. Дві з восьми пісень українською мовою принесли Україні заповітні перші місця. У матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь про які треки йдеться і які місця посідали учасники.

Руслана – "Дикі танці", 2004 рік

Це було вдруге, коли наша країна брала участь у конкурсі. Тоді співачка Руслана підкорила Стамбул й інші країни Європи "Дикими танцями". Зауважимо, що трек вона співала двома мовами: англійською та українською.

Цього року у гранд-фіналі Руслана та Вєрка Сердючка знову повернуться на конкурс. Вони виступатимуть у ролі запрошених зірок.

"Ґринджоли" – "Разом нас багато", 2005 рік

Тоді співоче шоу проходило в Україні через перемогу Руслани. У результаті конкурсу, гурт "Ґринджоли" посів 19 місце із 30 балами, що стало одним із найгірших результатів України за всю історію участі в Євробаченні.

Та попри це, українсько-англійський хіт досі залишається неофіційним гімном Помаранчевої революції.

Вєрка Сердючка – "Dancing Lasha Tumbai", 2007 рік

Цей хіт, який пролунав на сцені Євробачення англійською та німецькою мовами, а також суржиком, досі викликає захоплення у єврофанів. Виступ Сердючки став настільки феєричним, що сьогодні навіть ніхто не пам'ятає, хто став переможцем у 2007 році.

Цікаво, що під час повномасштабної війни артист тепер співає "Russia goodbye".

Go_A – "Шум", 2021 рік

Після фурору Сердючки багато років представники України виступали з англомовними треками. І лише у 2021 році на Євробаченні знову залунала українська мова.

Хоч гурт Go_A і посів п'яту сходинку, але їхній "Шум" не просто став популярним у Європі, а ще й увірвався у світові чарти.

Kalush Orchestra – "Стефанія", 2022 рік

Попри те, що Нацвідбір, у якому вони брали участь, став одним із найскандальніших. Та все ж хлопці поїхали до Турина, де вибороли не просто перемогу, а й встановили рекорд у номінації "Найбільша кількість балів телеголосування у фіналі". Тоді глядачі віддали аж 439 балів.

TVORCHI – Heart Of Steel, 2023 рік

Колектив виступив у Ліверпулі з двомовним треком, де розповідається про український народ із сталевими серцями. У 2023 році Україна опинилась на шостій сходинці у турнірній таблиці.

alyona alyona і Jerry Heil – "Teresa & Maria", 2024 рік

Дівчата об'єднались у дует і гідно представили нашу країну у Швеції з треком про єдність і силу жінок. Їхня праця принесла третє місце у загальному заліку.

Ziferblat – Bird of Pray, 2025 рік

Український гурт минулого року поїхав на співочий конкурс з двомовним треком. Перед поїздкою колектив доволі сильно критикувала публіка. Ба більше, всі стверджували, що Україна вперше в історії не пройде у фінал.

Від так, Ziferblat опинився на дев'ятій сходинці.

Хто представляє Україну на Євробаченні-2026?

Цього року до Відня вирушила співачка LELÉKA з піснею Ridnym. Після Нацвідбору дівчина також потерпала від хейту, адже українцям не сподобався вибір представниці нашої країни на конкурсі.

Уже стало відомо, що артистка представить Україну у вбранні від дизайнерки Лілії Літковської (засновниця бренду LITKOVSKA). Також до створення образу долучилась Маргарита Шекель.

Наразі букмекери прогнозують українці 11 сходинку у загальному рейтингу. Та зауважимо, що кожного дня змінюються прогнози, тому LELÉKA має всі шанси змінити свою позицію.