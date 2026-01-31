Остаточно зрадила Україну: співачка Йолка отримала російське громадянство
- Співачка Єлизавета Іванців, відома як Йолка, отримала російське громадянство через проблеми з бізнесом.
- Йолка, яка мовчить про війну, відмовилась від українського паспорта.
Співачка Єлизавета Іванців, яку більше знають за псевдонімом Йолка, отримала російське громадянство. Причиною стали проблеми з бізнесом артистки в країні-агресорці.
Йолка, яка народилась в Ужгороді, остаточно зробила вибір на користь країни-агресора й зрадила Україну. Вона відмовилась від українського громадянства. Про це повідомляє російське пропагандистське видання "РИА Новости".
Як вказують у пресі, в артистки сплив термін дії українського паспорта. Вона не змогла оновити документ, через що в неї виникли проблеми з бізнесом. Йолці довелося закрити фірму через недійсне громадянство.
Вочевидь, Йолка не готова відмовлятися від кривавих рублів. Щоб не втратити бізнес, вона отримала російське громадянство. Наразі співачка офіційно не підтверджувала інформацію.
Пропагандисти стверджують, що Йолка оновила документи ще до того, як вийти заміж. Цю новину вона днями повідомила в інстаграмі. У мережі припускають, що обранцем зрадниці є Рожден Анусі – співак, який народився в Одесі та будує кар'єру в Росії.
Що відомо про Йолку?
Артистка народилася в Ужгороді, почала кар'єру в місцевому гурті, згодом вирушила у сольне плавання. У 2011 році вийшла пісня "Прованс", що принесла Йолці найбільшу популярність. У 2010 – 2012 роках співачка була серед суддів українського шоу "Х-Фактор".
З часом співачка переїхала в Росію та все більше часу проводила саме там. В одному з інтерв'ю Йолка заявляла, що Москва стала містом її реалізації.
Після початку повномасштабного вторгнення Йолка залишилась в Росії й не зронила ні слова про війну. У 2025 році під час виконання пісні "Прованс" вона прибрала з треку згадку про Україну (Бориспіль).