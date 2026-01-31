Що відомо про одесита Рождена Анусі, за якого вийшла заміж зрадниця Йолка

Співак Рожден Анусі родом з Одеси. Колись його кар'єра була тісно пов'язана з Україною: він брав участь у шоу "Голос країни", намагався пройти Нацвідбір на Євробачення та навіть став головним героєм проєкту "Холостяк".

Сьогодні ж про Рождена говорять з іншого приводу: у мережі поширюються чутки, що артист нібито одружився зі співачкою-зрадницею Йолкою. Обоє зірок публічно не висловлювали чіткої позиції щодо війни в Україні, продовжуючи працювати на російському ринку та заробляти криваві рублі. Детальніше про життєвий та творчий шлях Рождена – далі в матеріалі 24 Каналу.

Що відомо про музичну кар'єру Рождена?

Хлопець зацікавився музикою ще в 14 років, хоча професійної музичної освіти не здобув. Спершу Рожден навчався на юриста, однак згодом чітко зрозумів, що справжнє його покликання – музика. Про це він розповідав в інтерв'ю для проєкту Design Tour.

Я людина, закохана в музику. Навчання давалося мені дуже важко, насамперед тому, що я не отримував задоволення від самого процесу. Зараз займаюся улюбленою справою, і що більше досвіду здобуваю, то більше кайфую від того, що володію певними знаннями й можу застосовувати їх на практиці,

– розповідав згодом артист в коментарі KP.UA.

Щоб заробляти на життя, майбутній співак працював на будівництві, продавав одяг та паралельно займався творчістю: писав пісні та аранжування для себе і для інших, продаючи їх за гроші. Деякий час він жив у столиці, але згодом вирішив працювати на себе і повернувся до Одеси.

У 22 роки про Рождена дізналася вся Україна, коли він став учасником шоу "Голос країни 2". Тренеркою хлопця була Діана Арбеніна, вокалістка російського рок-гурту "Ночные Снайперы".

Рожден Анусі на проєкті "Голос країни 2" у 2012 році: дивіться відео онлайн

Рожден дійшов до фіналу проєкту "Голос країни 2", але перемогу не здобув.

Наступні роки співак активно розвивав сольну кар'єру. Зокрема, у 2013 році випустив пісню "Знаешь", яка швидко стала хітом. У 2014 році з'явився його дебютний альбом PRAVDA. Серед інших популярних композицій ROZHDEN – "Пустяк", "Без тебя", "Ни ты, ни я", "Роса" та інші.

Ще одним знаковим етапом у творчості артиста стала участь у Нацвідборі на Євробачення-2017 з піснею Saturn. У своїй конкурсній композиції Рожден поєднав одразу кілька музичних стилів – фанк, хіп-хоп та танго.

Зауважимо, що можливість представляти Україну на Євробаченні-2017 отримав рок-гурт O.Torvald із треком Time.

Згодом ROZHDEN увійшов до складу журі Національного відбору на дитяче Євробачення-2017.

Рожден – мультиінструменталіст. Він опанував гру на барабанах і фортепіано, володіє технікою бітбоксу. З часом він пішов далі й заснував власну студію звукозапису.

У 2018 році співак став головним героєм романтичного реаліті-шоу "Холостяк-8", що додало йому популярності серед широкої аудиторії.

Що відомо про особисте життя Рождена Анусі та участь в "Холостяку-8"?

Перші серйозні стосунки співака завершилися болісно: кохана дівчина пішла до його друга. Згодом Рожден зізнавався, що йому не вистачило сил, фінансів та мудрості, щоб втримати перше кохання.

Відомо, що в музиканта були стосунки з колишньою солісткою гурту "ВІА Гра" Анною Сєдоковою.

Два артисти – це дуже складно. Тож кожен пішов своїм шляхом. Безперечно, я був готовий стати батьком для її дітей. Чим більше прив'язуєшся до дітей, тим складніше потім розлучатися з людиною,

– розповідав ROZHDEN.

Анна Сєдокова та Рожден Анусі / Фото з відкритих джерел

Після цього співак кілька років не наважувався на нові серйозні стосунки. Зрештою він вирішив спробувати знайти кохання на телебаченні та став головним героєм романтичного реаліті "Холостяк-8".

Довго зважував всі за і проти. Це ж не тільки велика відповідальність, але і досить складний емоційний і фізичний процес. Але все-таки азарт узяв своє,

– розповів артиста в інтерв'ю для СТБ.

У фіналі "Холостяка-8" ROZHDEN обрав Іванну Гончарук, але стосунки пари після шоу не склалися.

Рожден Анусі та Іванна Гончарук / Фото з фейсбуку проєкту "Холостяк"

Де зараз ROZHDEN?

Російське видання StarHit із посиланням на власні джерела повідомило, що 36-річний артист нібито одружився з 43-річною співачкою Йолкою.

Підставою для таких припущень став реліз її нового треку та кліпу: у відео виконавиця з'явилася з обручкою і чоловіком поруч, утім його обличчя навмисно не показали.

Йолка показала обручку та коханого / Скриншоти з відеокліпу

Ані Йолка, ані Рожден чутки про таємне одруження наразі не коментували.

Для довідки! Справжнє ім'я Йолки – Єлизавета Іванців. Вона народилася в Ужгороді, але у 2004-му переїхала до Росії, де відтоді активно будує кар'єру, замовчуючи війну на Батьківщині.

Додамо, що сам співак останнім часом майже зник із публічного простору. У соцмережах Рожден з'являється рідко – лише іноді анонсує нові релізи в інстаграмі та викладає відео на ютуб-канал, який зареєстрований у Роскомнагляді.

Ютуб-канал Рождена Анусі / Скриншот з мережі

Останній ролик датований вереснем 2024 року. До речі, доступу до сторінки Рождена в інстаграмі для українців обмежений.