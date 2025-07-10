Радіоведуча Юлія Карпова пояснила, чому її цивільний чоловік демобілізувався
- Юлія Карпова розповіла про демобілізацію свого цивільного чоловіка, Героя України Сергія Пономаренка; він є ветераном війни, адже отримав поранення.
- Пономаренко вперше воював у 2014 році, а під час повномасштабного вторгнення повернувся на фронт, отримав звання Герой України за бої за Харків.
Українська радіоведуча Юлія Карпова розповіла про демобілізацію свого цивільного чоловіка. Її обранцем є Герой України Сергій Пономаренко.
Карпова поділилась, що Пономаренко отримав поранення, тому є ветераном війни. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інтерв'ю радіоведучої Марічці Падалко.
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Сергій зараз не служить. Він – ветеран, оскільки отримав поранення внаслідок захисту країни, має групу інвалідності й хворобу, яка вже невиліковна, на жаль. Зараз він в цивільному житті, але йому це все настільки близьке і настільки він переживає, що у мене враження, що він нікуди не пішов із військової служби,
– зауважила Юлія Карпова.
Інтерв'ю з Юлією Карповою: дивіться відео онлайн
Раніше ми повідомляли, що співак MELOVIN повідомив про мобілізацію.
Стосунки Юлії Карпової та Сергія Пономаренка
Юлія та Сергій знайомі три роки, а в стосунках – рік. До того чоловік багато років слухав Карпову по радіо.
Пономаренко вперше пішов воювати у 2014 році, а повернувся на фронт під час повномасштабного вторгнення. Військовослужбовець отримав звання Героя України за бої за Харків і приїхав до Києва на церемонію нагородження. Саме тоді Сергій ухвалив рішення, що має познайомитись з Юлею.
Він через свого друга-побратима знайшов моїх колег із сусідніх радіостанцій, щоб ці колеги домовилися якимось чином зі мною, аби я опинилася в певному місці в певний час, під приводом, що зі мною хоче просто познайомитись військовий. Хоча це насправді так і було,
– пригадала радіоведуча.
Карпова погодилася зустрітися з Пономаренком. На той момент вона вже знала, що чоловік є Героєм України. Здебільшого вони спілкувалися про війну, а після цієї зустрічі продовжували підтримувати зв'язок.
Це найкраща людина в житті, яку я знаю. Це найпринциповіша людина в житті, яку я знаю. Це найчесніша людина в житті, яку я знаю. І, мабуть, це і є те відчуття, коли ти за людиною у вогонь і воду,
– зізналась Карпова.
Наразі Юлія та Сергій живуть у цивільному шлюбі. Їхня різниця у віці – 10 років, але жінці це подобається.