Три наркози за місяць: у блогерки Юлі Верби почалися ускладнення після підтяжки грудей
- Блогерка Юля Верба перенесла ускладнення після підтяжки грудей, що потребувало додаткового хірургічного втручання.
- За місяць вона пережила три наркози через ускладнення після операції.
Місяць тому блогерка-мільйонниця Юля Верба зробила підтяжку грудей. Після операції у дівчини почалося ускладнення, тож на неї знову чекало хірургічне втручання.
Про це Верба розповіла у своєму телеграм-каналі, передає Show 24. Вона поділилась з підписниками подробицями.
До слова Блогерка Юля Верба зробила пластичну операцію грудей і розповіла про ускладнення
Юля Верба розповіла, що вранці 4 червня у неї почалося ще одне ускладнення.
І я ж робила в гарній клініці, один з кращих хірургів в країні… Знаєте, не десь в підвалі за 2000 доларів… І я з однією цицькою все добре, а з іншою щось не складається,
– написала вона.
Дівчина також прикипіла фото, де видно, що в неї на корсеті рідина. Два тижні тому була така ж сама ситуація.
Мені знову робили наркоз і щось там чистили… Я так надіялась, що таке вже не повториться,
– додала Юля Верба.
В інстаграмі Верба зазначила, що за місяць пережила три наркози.
Зауважимо, що Юля Верба наважилася зробити підтяжку грудей після вагітності та грудного вигодовування. Річ у тім, що бюст втратив форму. Блогерка народила доньку у вересні минулого року.
Раніше ми повідомляли, що співачка Олена Тополя перенесла операцію на грудях, адже у неї виявили пухлини.