Оголосили номінантів Національної музичної премії YUNA: хто серед лідерів
- Jerry Heil отримала найбільше номінацій Національної музичної премії YUNA.
- Альона Омаргалієва та Надя Дорофєєва отримали по 4 номінації.
10 лютого у Києві відбулося оголошення номінантів Національної музичної премії YUNA. Цьогоріч лідирує Jerry Heil, а Альона Омаргалієва та Надя Дорофєєв отримали по 4 номінації.
Про це повідомили в інстаграмі YUNA. Повний список номінантів – у матеріалі.
Номінанти Національної музичної премії YUNA
Найкраща пісня
- Альона Омаргалієва – "Мужчина"
- Альона Омаргалієва – "Не п'яна – закохана"
- DREVO – "Смарагдове небо"
- Ivan Liulenov & Damnitskyi – "Шовковиця"
- Jerry Heil – "Додай гучності (12 points)"
Найкращий виконавець
- CHEEV
- DREVO
- Макс Барських
- MONATIK
- Артем Пивоваров
Найкраща виконавиця
- Альона Омаргалієва
- Надя Дорофєєва
- Jerry Heil
- KOLA
- MamaRika
- Анна Трінчер
Найкращий поп-гурт
- "100лиця"
- Chico & Qatoshi
- KAZKA
- MOLODI
- The Byca
Найкращий рок-гурт
- O. Torvald
- РІАNОБОЙ
- Ziferblat
- СКАЙ
- "хейтспіч"
Найкращий дует/колаборація
- ADAM&SASHA NOROVA – "Ау ау"
- Альона Омаргалієва та "Кралиця" – "Не п'яна – закохана"
- Надя Дорофєєва і Позитив – "Смак-печаль"
- IVAN LIULENOV & DAMNITSKYI – "Шовковиця"
- Jerry Heil & YARMAK – "З якого ти поверху неба?"
Найкращий хіп-хоп хіт
- Jerry Heil – "На килимі"
- OTOY – "Пасма"
- SKOFKA – "Стаємо сильнішими"
- YARMAK – "Заповіт"
- Кажанна – boy
Найкращий відеокліп
- Альона Омаргалієва та "Кралиця" – "Не п'яна – закохана"
- Надя Дорофєєва – "Японія"
- Надя Дорофєєва і Позитив – "Смак-печаль"
- Джамала – "Ми ховаємся"
- Jerry Heil – "Додай гучності (12 points)"
Відкриття року
- DAMNITSKYI
- SASHA NOROVA
- The Byca
- Zwyntar
- Кажанна
Найкраща нова версія
- Jerry Heil&Domiy & Бумбокс – "Дитина" (Бумбокс cover)
- OKS – "Роман" (НЕАНГЕЛИ cover)
- TVORCHI – "Мила моя" (Володимир Івасюк cover)
- Володимир Дантес – Одинокая (Ірина Білик cover)
- Наталія Могилевська & Lely45 – "Відправила Message" (Наталія Могилевська cover)
- Христина Соловій & Ірина Білик – "Франсуа" (Ірина Білик cover)
Найкращий альбом
- Dakh Daughters – Pandora’s Box
- DakhaBrakha – Ptakh
- Jerry Heil – АРХЕТИПИ
- The Maneken – Nova Era
- Курган & Agregat – ПОЛЕ КАНІФОЛІ
- МУР – РЕБЕЛІЯ [1991]
- паліндром – "Машина для трансляції снів"
Найкраща концертна подія
- Макс Барських – Шоу у Палаці спорту
- MONATIK – Серія концертів "IV"
- Артем Пивоваров – 7 шоу у Палаці спорту
- Наталія Могилевська – Ювілейне шоу
- Шугар – Шоу у Палаці спорту
Найкраща пісня до фільму
- alyona alyona – "А хто хейтить" (OST "10 Блогерят")
- Надя Дорофєєва – "Муракамі" (OST "Песики")
- Jerry Heil & MONATIK & Eugen Khmara – "Вимолив" (OST"Відпустка наосліп")
- SHUMEI – "Гуде вітер вельми в полі" (OST "Малевич")
- Жадан/Турчинов – "Мишоловка" (OST "Мишоловка")
- КАРНА – "Атоми" (OST "Каховський обʼєкт")
- Михайло Хома & Eugen Khmara – "Там, де Різдво" (OST "Потяг до Різдва")
- Тіна Кароль – "Вогники" (OST "Вартові Різдва")
Коли відбудеться церемонія нагородження?
Національна музична премія YUNA заснована 27 жовтня 2011 року ведучим Павлом Шильком і бізнесменом Мухаммедом Захуром. Номінантів і переможців визначає професійне журі.
Цьогоріч церемонія нагородження пройде 15 квітня у Палаці "Україна".