11 лютого, 09:11
Оголосили номінантів Національної музичної премії YUNA: хто серед лідерів

Марія Примич
Основні тези
  • Jerry Heil отримала найбільше номінацій Національної музичної премії YUNA.
  • Альона Омаргалієва та Надя Дорофєєва отримали по 4 номінації.

10 лютого у Києві відбулося оголошення номінантів Національної музичної премії YUNA. Цьогоріч лідирує Jerry Heil, а Альона Омаргалієва та Надя Дорофєєв отримали по 4 номінації.

Про це повідомили в інстаграмі YUNA. Повний список номінантів – у матеріалі.

Номінанти Національної музичної премії YUNA

Найкраща пісня

  • Альона Омаргалієва – "Мужчина"
  • Альона Омаргалієва – "Не п'яна – закохана"
  • DREVO – "Смарагдове небо"
  • Ivan Liulenov & Damnitskyi – "Шовковиця"
  • Jerry Heil – "Додай гучності (12 points)"

Jerry Heil – "Додай гучності (12 points)": дивіться відео онлайн

Найкращий виконавець

  • CHEEV
  • DREVO
  • Макс Барських
  • MONATIK
  • Артем Пивоваров

Найкраща виконавиця

  • Альона Омаргалієва
  • Надя Дорофєєва
  • Jerry Heil
  • KOLA
  • MamaRika
  • Анна Трінчер

Найкращий поп-гурт

  • "100лиця"
  • Chico & Qatoshi
  • KAZKA
  • MOLODI
  • The Byca

Найкращий рок-гурт

  • O. Torvald
  • РІАNОБОЙ
  • Ziferblat
  • СКАЙ
  • "хейтспіч"

Найкращий дует/колаборація

  • ADAM&SASHA NOROVA – "Ау ау"
  • Альона Омаргалієва та "Кралиця" – "Не п'яна – закохана"
  • Надя Дорофєєва і Позитив – "Смак-печаль"
  • IVAN LIULENOV & DAMNITSKYI – "Шовковиця"
  • Jerry Heil & YARMAK – "З якого ти поверху неба?"

Jerry Heil & YARMAK – "З якого ти поверху неба?": дивіться відео онлайн

Найкращий хіп-хоп хіт

  • Jerry Heil – "На килимі"
  • OTOY – "Пасма"
  • SKOFKA – "Стаємо сильнішими"
  • YARMAK – "Заповіт"
  • Кажанна – boy

Кажанна – boy: дивіться відео онлайн

Найкращий відеокліп

  • Альона Омаргалієва та "Кралиця" – "Не п'яна – закохана"
  • Надя Дорофєєва – "Японія"
  • Надя Дорофєєва і Позитив – "Смак-печаль"
  • Джамала – "Ми ховаємся"
  • Jerry Heil – "Додай гучності (12 points)"

Відкриття року

  • DAMNITSKYI
  • SASHA NOROVA
  • The Byca
  • Zwyntar
  • Кажанна

Найкраща нова версія

  • Jerry Heil&Domiy & Бумбокс – "Дитина" (Бумбокс cover)
  • OKS – "Роман" (НЕАНГЕЛИ cover)
  • TVORCHI – "Мила моя" (Володимир Івасюк cover)
  • Володимир Дантес – Одинокая (Ірина Білик cover)
  • Наталія Могилевська & Lely45 – "Відправила Message" (Наталія Могилевська cover)
  • Христина Соловій & Ірина Білик – "Франсуа" (Ірина Білик cover)

Христина Соловій & Ірина Білик – "Франсуа": дивіться відео онлайн

Найкращий альбом

  • Dakh Daughters – Pandora’s Box
  • DakhaBrakha – Ptakh
  • Jerry Heil – АРХЕТИПИ
  • The Maneken – Nova Era
  • Курган & Agregat – ПОЛЕ КАНІФОЛІ
  • МУР – РЕБЕЛІЯ [1991]
  • паліндром – "Машина для трансляції снів"

Найкраща концертна подія

  • Макс Барських – Шоу у Палаці спорту
  • MONATIK – Серія концертів "IV"
  • Артем Пивоваров – 7 шоу у Палаці спорту
  • Наталія Могилевська – Ювілейне шоу
  • Шугар – Шоу у Палаці спорту

Найкраща пісня до фільму

  • alyona alyona – "А хто хейтить" (OST "10 Блогерят")
  • Надя Дорофєєва – "Муракамі" (OST "Песики")
  • Jerry Heil & MONATIK & Eugen Khmara – "Вимолив" (OST"Відпустка наосліп")
  • SHUMEI – "Гуде вітер вельми в полі" (OST "Малевич")
  • Жадан/Турчинов – "Мишоловка" (OST "Мишоловка")
  • КАРНА – "Атоми" (OST "Каховський обʼєкт")
  • Михайло Хома & Eugen Khmara – "Там, де Різдво" (OST "Потяг до Різдва")
  • Тіна Кароль – "Вогники" (OST "Вартові Різдва")

Коли відбудеться церемонія нагородження?

  • Національна музична премія YUNA заснована 27 жовтня 2011 року ведучим Павлом Шильком і бізнесменом Мухаммедом Захуром. Номінантів і переможців визначає професійне журі.

  • Цьогоріч церемонія нагородження пройде 15 квітня у Палаці "Україна".