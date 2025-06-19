У Києві прощаються з актором та військовим Юрієм Феліпенком, який загинув на війні

У Театрі на Подолі розпочалось прощання з Юрієм Феліпенком – відомим актором та військовим. Він загинув на фронті, захищаючи Україну.

У четвер, 19 червня, рідні та близькі прощаються з Юрієм Феліпенком. Про це пише Show 24 з посиланням на NV.

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О 11:00 розпочалось прощання у Київському академічному драматичному театрі на Подолі, де працював Юрій Феліпенко до того, як поповнити лави захисників. У театр прийшли близькі та рідні актора. На Андріївському узвозі вишикувалась черга – понад 100 людей хочуть провести Юрія в останню путь.



У Театрі на Подолі прощаються з Юрієм Феліпенком / Фото NV

О 13:30 розпочнеться служба в Михайлівському соборі, куди можуть завітати всі, хто хоче віддати шану бійцю.

Що відомо про втрату

15 червня стало відомо, що загинув Юрій Феліпенко – український артист та військовий. Актор театру та кіно, зірка фільмів та серіалів "Колір пристрасті", "Обіцянка Богу", "Відділ 44". Про втрату повідомила його дружина, Катерина Мотрич.

Навесні 2024 року Юрій Феліпенко вирішив долучитися до лав Збройних Сил України. Він поповнив батальйон "Ахіллес" 92 ОШБр, зараз – 429-й окремий полк безпілотних систем "Ахіллес".

Також рік тому Юрій Феліпенко одружився з Катериною Мотрич, ведучою ютуб-шоу "Ебаут". Вони розписались у Харкові.