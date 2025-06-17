Юрій Феліпенко загинув на фронті: коли та де відбудеться прощання з актором-військовим

Дружина Юрія Феліпенка, який загинув на війні, повідомила дату та місце прощання з актором та військовим. Вона запросила прийти всіх тих, хто хотів би вшанувати пам'ять захисника.

Прощання з Юрієм Феліпенком відбудеться у четвер, 19 червня. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм Катерини Мотрич.

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Прощання з Юрієм Феліпенком пройде у Києві. Церемонія розпочнеться о 11:00 в Театрі на Подолі для тих, хто знав актора та його сім'ю. Тих, хто хотів би вшанувати пам'ять захисника, запрошують на прощання о 13:30 у Михайлівському соборі.

Я дуже прошу вас прийти. Для Юри це мало б велике значення. Для мене – стало б втіхою,

– підкреслила Катерина Мотрич.

Ведуча "Ебауту" та подруга Катерини, Наті Гресько, також звернулась до представників ЗМІ та попросила з повагою поставитися до чужого горя: зважати на особисті кордони, дотримуватись дистанції, утриматися від емоційних знімків близьких загиблого і не спекулювати цією темою в матеріалах.

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