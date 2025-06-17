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Show24 Українські зірки Юрій Феліпенко загинув на фронті: коли та де відбудеться прощання з актором-військовим
17 червня, 11:26
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Юрій Феліпенко загинув на фронті: коли та де відбудеться прощання з актором-військовим

Марія Касій
Основні тези
  • Прощання з Юрієм Феліпенком відбудеться 19 червня у Києві.
  • Церемонія відбудеться в Театрі на Подолі о 11:00 для близьких та в Михайлівському соборі о 13:30 для тих, хто хоче вшанувати пам'ять захисника.

Дружина Юрія Феліпенка, який загинув на війні, повідомила дату та місце прощання з актором та військовим. Вона запросила прийти всіх тих, хто хотів би вшанувати пам'ять захисника.

Прощання з Юрієм Феліпенком відбудеться у четвер, 19 червня. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм Катерини Мотрич

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Прощання з Юрієм Феліпенком пройде у Києві. Церемонія розпочнеться о 11:00 в Театрі на Подолі для тих, хто знав актора та його сім'ю. Тих, хто хотів би вшанувати пам'ять захисника, запрошують на прощання о 13:30 у Михайлівському соборі.

Я дуже прошу вас прийти. Для Юри це мало б велике значення. Для мене – стало б втіхою, 
– підкреслила Катерина Мотрич.

Ведуча "Ебауту" та подруга Катерини, Наті Гресько, також звернулась до представників ЗМІ та попросила з повагою поставитися до чужого горя: зважати на особисті кордони, дотримуватись дистанції, утриматися від емоційних знімків близьких загиблого і не спекулювати цією темою в матеріалах.

Що відомо про Юрія Феліпенка

  • Юрій Феліпенко – відомий український актор. Він грав у театрі, був зіркою серіалів "Колір пристрасті" та "Обіцянка Богу".
  • У квітні 2024 року Юрій Феліпенко поповнив лави Сил оборони. Він долучився до батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92 ОШБр (зараз – 429-й окремий полк безпілотних систем "Ахіллес"). Актор зізнався, що перестав думати про свою професію, адже вмотивований та почувається необхідним у війську.
  • Рік тому Юрій Феліпенко одружився з Катериною Мотрич, засновницею бренду прикрас та учасницею шоу "Ебаут". Пара розписалась в Харкові.
  • 15 червня Катерина Мотрич повідомила про загибель Юрія Феліпенка