Коханий Денисенко ніжно привітав її з днем народження і показав рідкісне фото
- Бізнесмен Юрій Савранський привітав акторку Наталку Денисенко з 36-річчям через інстаграм, поділившись спільним фото та написавши привітання в сторіс.
- Наталка та Юрій нещодавно підтвердили свої стосунки, попередньо завершивши шлюби з колишніми партнерами.
17 грудня акторка Наталка Денисенко відзначила свій 36 день народження. Зі святом знаменитість привітав і її коханий.
Бізнесмен Юрій Савранський поділився спільним з Наталкою фото і написав їй лаконічне привітання. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку чоловіка.
Юрій опублікував селфі з коханою, зроблене на тлі моря в Одесі з лебедями й чайками.
Наталочко моя, з днем народження тебе,
– написав він в сторіс.
Крім того, Савранський залишив коментар з привітанням під публікацією Денисенко з нагоди дня народження в інстаграмі.
Кохана, з днем народження,
– написав Юрій.
У відповідь акторка відправила йому багато емоджі у вигляді сердець.
Що відомо про стосунки Наталки Денисенко та Юрія Савранського?
- Наталка та Юрій лише нещодавно офіційно підтвердили свої стосунки. До цього їх неодноразово помічали разом – у ресторанах, на зйомках і концертах, але вони не коментували чутки про роман.
- Обоє завершили попередні шлюби цього року. Наталка Денисенко 8 років перебувала у шлюбі з актором Андрієм Федінчиком, з яким має спільного сина Андрія. Юрій Савранський також тривалий час був одружений з жінкою Марленою, у подружжя є син і донька.
