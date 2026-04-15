Мене це розчулило, – Савранський розповів, як Денисенко присвячує йому вірші
- Наталка Денисенко презентувала поетичну збірку "Голос світла", в якій є вірші, присвячені Юрію Савранському.
- Юрій Савранський є підприємцем і моделлю, співвласником ювелірного бренду UNA, і нещодавно отримав епізодичну роль у фільмі.
Після розлучення з актором і військовим Андрієм Федінчиком Наталка Денисенко вступила у стосунки з підприємцем і моделлю Юрієм Савранським.
Про один із романтичних моментів у стосунках Юрій розповів у короткому інтерв'ю для видання Blik.
Наталка Денисенко нещодавно презентувала поетичну збірку "Голос світла" – сучасну антологію про кохання, що об'єднала тексти різних авторів, які через поезію осмислюють особистий досвід любові та людяності, як писав журнал Viva. Упорядницею видання стала сама акторка, а до книги увійшли і її власні вірші, написані в різні періоди життя. Частину цієї поезії вона також присвячує близьким людям. Серед них – її коханий, підприємець і модель Юрій Савранський.
Наталка – перша жінка, яка от так для мене щось писала. Вона мені зачитувала поезію, свої вірші. В мене багато від неї віршів з різних якихось романтичних таких моментів. Мене це розчуло, звичайно. Я не плакав, але це було приємно,
– зізнався чоловік.
Що відомо про Юрія Савранського?
- Він народився 4 травня 1989 року в місті Корсунь-Шевченківський Черкаської області.
- Юрій раніше не був медійною особою, оскільки зосереджувався на бізнесі.
- Савранський став більш впізнаваним завдяки особистому життю та участі в публічних проєктах.
- Окрім підприємницької діяльності, він також працює моделлю. Нещодавно навіть отримав епізодичну роль у фільмі. Крім того, Юрій є співвласником ювелірного бренду UNA, який запустила Наталка Денисенко у 2025 році. Також він долучився до промокампанії UNA і був представлений спочатку як манекенник.
- До стосунків з акторкою Савранський був одружений і має двох дітей – сина та доньку.