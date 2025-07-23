Чому ми ходимо по колу, – українські зірки емоційно відреагували на скандальний закон №12414

Учора Верховна Рада прийняла законопроєкт №12414, що обмежує повноваження НАБУ і САП та підпорядковує їх Офісу Генерального прокурора. А вже ввечері з'явилась інформація, що Володимир Зеленський підписав закон.

Таке рішення викликало чималу хвилю обурення у суспільстві. На площі різних міст України почали виходити небайдужі люди з плакатами та гаслами, щоб закликати змінити це рішення. Однак до їхньої думки не дослухались. Варто додати, що це рішення може негативно вплинути на євроінтеграційні процеси України, адже такі реформи є вимогою ЄС, а їх згортання може викликати невдоволення з боку міжнародних союзників (до прикладу, Меган Моббс, донька спецпредставника президента США з питань України Кіта Келлога, уже назвала це рішення "приголомшливо дурним"). Осторонь не залишились й представники українського шоубізнесу, які висловили свою думку щодо всієї ситуації, а деякі навіть закликали виходити на мирні мітинги, пише Show24.

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Як українські зірки реагують на закон №12414?

Руслана

Переможниця Євробачення присвятила цій темі допис в інстаграмі. Співачка написала, що ще досі "не бачила такого відчайдушного бажання зберегти й захистити себе в корупції й корупцію в собі".

Вона закликала політиків дослухатись до думок небайдужих людей.

Руслана відреагувала на закон №12414 / Скриншот з інстаграму

Маша Єфросиніна

Телеведуча нагадала, що раніше її чоловік очолював комісію регулятора фондового ринку і викривав гігантські корупційні фінансової схеми. Через це родина отримувала погрози, а одного разу навіть спалили їхню автівку.

Сьогодні Єфросиніна звернулась до депутатів й сказала, що вони зрадили не лише країну, а й віру в неї військових, які зараз на фронті.

Маша Єфросиніна відреагувала на закон №12414 / Скриншот з інстаграму

Катерина Осадча

Я чітко пам'ятаю, як вперше побачила недобудовану "йолку" Майдану. Чому ми ходимо по колу?,

– написала телеведуча, опублікувавши фото з протесту.

Катерина Осадча відреагувала на закон №12414 / Скриншот з інстаграму

Чимало зірок також поширили допис Ігоря Лаченкова, який закликав про максимальний розголос цієї справи. На думку громадського діяча, така ситуація "загрожує повному ручному контролю справ, та захисту певного кола осіб".

Ігор Лаченков про закон №12414 / Скриншот з інстаграму

YARMAK

Репер також висловив своє невдоволення новим законом, який підписав президент. На думку військового, "НАБУ та САП мають бути незалежними інституціями".

YARMAK відреагував на закон №12414 / Скриншот з інстаграму

Як українські зірки реагують на прийняття закону №12414 / Скриншоти з інстаграму

Сьогодні нардепи планують зібрати 45 підписів для подання до Конституційного суду щодо закону про НАБУ та САП, який може бути скасований через порушення регламенту Верховної Ради.