Земфіра, яка фінансує війну, призупинала кар'єру через українські прапори на концертах

Російська співачка Земфіра призупинила концертну діяльність до травня 2026 року. Таке рішення нібито пов'язано з тим, що вона втомилась від медійного життя.

Як пише російське пропагандистське видання СтарХит, Земфіра також перебралася з Парижа до Лондона. У столиці Великої Британії вона планує займатися собою та своїм особистим життям.

За інформацією російського пропагандистського телеграм-каналу Mash, Земфіра раптово вирішила призупинити кар'єру через те, що не може виступати перед "земляками" у країнах СНД. Вочевидь, це пов'язано з тим, що у 10 лютого 2023 року Міністерство юстиції Росії визнало її "іноземним агентом". Як зазначали у відомстві, артистка "відкрито виступала на підтримку України, а також отримувала підтримку від іноземних джерел".

Земфіра нібито боїться, що її можуть затримати й депортувати до Росії, де заарештують через прапори України на концертах, опозиційні плакати та іншу антиросійську діяльність.

У графіку співачки на 2026 та 2027 роки турів немає. За даними джерел Mash, Земфіра свідомо відмовилась від масштабних сольних концертів, а корпоративи для неї – майже табу. Річ у тім, що росіянці нібито не комфортно виступати, "коли всі навколо гримлять ложками та запрошують танцювати напідпитку".

Земфіра нібито готова виступити за 150 тисяч євро і вищу суму, а також якщо їй організують переліт приватним джетом. Крім того, ходять чутки, що артистка висунула "практично нездійсненні" вимоги щодо апаратури.

Також для Земфіри нібито найголовніше, щоб у замовника було якнайменше зв'язків з Росією, і щоб він був готовий підписати документи щонайменше за пів року до події.

Нагадаємо, що Земфіра переїхала у Париж на початку 2022 року разом зі своєю подругою, російською акторкою Ренатою Литвиновою, яка має там нерухомість.

Яка позиція Земфіри щодо війни?