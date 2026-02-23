Земфіра, яка фінансує війну, призупинала кар'єру через українські прапори на концертах
- Земфіра призупинила концертну діяльність до травня 2026 року, переїхавши з Парижа до Лондона, щоб зосередитися на особистому житті.
- Співачка вирішила призупинити кар'єру через визнання "іноземним агентом" у Росії, побоюючись арешту за антиросійську діяльність.
Російська співачка Земфіра призупинила концертну діяльність до травня 2026 року. Таке рішення нібито пов'язано з тим, що вона втомилась від медійного життя.
Як пише російське пропагандистське видання СтарХит, Земфіра також перебралася з Парижа до Лондона. У столиці Великої Британії вона планує займатися собою та своїм особистим життям.
За інформацією російського пропагандистського телеграм-каналу Mash, Земфіра раптово вирішила призупинити кар'єру через те, що не може виступати перед "земляками" у країнах СНД. Вочевидь, це пов'язано з тим, що у 10 лютого 2023 року Міністерство юстиції Росії визнало її "іноземним агентом". Як зазначали у відомстві, артистка "відкрито виступала на підтримку України, а також отримувала підтримку від іноземних джерел".
Земфіра нібито боїться, що її можуть затримати й депортувати до Росії, де заарештують через прапори України на концертах, опозиційні плакати та іншу антиросійську діяльність.
У графіку співачки на 2026 та 2027 роки турів немає. За даними джерел Mash, Земфіра свідомо відмовилась від масштабних сольних концертів, а корпоративи для неї – майже табу. Річ у тім, що росіянці нібито не комфортно виступати, "коли всі навколо гримлять ложками та запрошують танцювати напідпитку".
Земфіра нібито готова виступити за 150 тисяч євро і вищу суму, а також якщо їй організують переліт приватним джетом. Крім того, ходять чутки, що артистка висунула "практично нездійсненні" вимоги щодо апаратури.
Також для Земфіри нібито найголовніше, щоб у замовника було якнайменше зв'язків з Росією, і щоб він був готовий підписати документи щонайменше за пів року до події.
Нагадаємо, що Земфіра переїхала у Париж на початку 2022 року разом зі своєю подругою, російською акторкою Ренатою Литвиновою, яка має там нерухомість.
Яка позиція Земфіри щодо війни?
Земфіра є фігуранткою бази "Миротворець". Вона потрапила туди у квітні 2020 року за "заперечення російської агресії та маніпуляцію суспільно значущою інформацією".
24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення проти України, артистка опублікувала у своєму інстаграмі допис із надписом "Нет войне". Проте не скасувала два заплановані концерти у Москві, під час яких виконала пісню "Не стреляйте".
У 2023 Земфіра спростувала чутки про те, що отримала французьке громадянство. Вона заявила, що є громадянкою Росії та платить там податки (тобто фінансує війну проти України).