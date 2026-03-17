Зендея вперше прокоментувала "весільні фото" з Голландом, що вірусились у мережі

Зендея прокоментувала нещодавні вірусні фотографії з нібито її весілля з Томом Голландом. Зірка серіалу "Ейфорія" підтвердила, що вони зроблені за допомогою штучного інтелекту.

Зендея з'явилась на шоу Jimmy Kimmel Live, щоб прорекламувати новий фільм "Любить не любить", в якому знялась разом з Робертом Паттінсоном.

Раніше стиліст Зендеї Ло Роуч повідомив Access Hollywood, що акторка вже вийшла заміж за Тома Голланда. Зірка серіалу "Ейфорія" не підтвердила, чи це правда, але висловилась про фотографії з нібито весілля.

Я впевнений, що ти знаєш, що інтернет шаленіє від історій про те, що ти, можливо, справді одружена з Томом,

– сказав Джиммі Кіммел.

На що Зендея відповіла: "Справді? Я жодної не бачила", а потім заговорила про "весільні фотографії".

Багатьох людей вони обдурили. Коли я просто гуляла в реальному житті, люди говорили: "О Боже, ваші весільні фотографії чудові", а я відповідала: "Любий, це штучний інтелект. Вони не справжні",

– зазначила акторка.

Вона додала, що "багато близьких їй людей вважали їх справжніми та розлютилися, що не отримали запрошення".

Зендея на шоу Jimmy Kimmel Live: дивіться відео онлайн

