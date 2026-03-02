Том Голланд і Зендея таємно одружились
- Зендея і Том Голланд таємно одружилися, про що повідомив стиліст акторки Ло Роуч на церемонії Actor Awards.
- Пара познайомилася у 2016 році під час зйомок фільму "Людина-павук: Повернення додому" і оголосила про свої стосунки публічно у 2021 році.
Зендея і Том Голланд таємно одружилися. Про це повідомив стиліст акторки Ло Роуч на червоній доріжці церемонії вручення премії Actor Awards, яка відбулась 1 березня у Лос-Анджелесі.
Новиною Ло Роуч поділився з Access Hollywood. Самі актори наразі нічого не коментували.
Не пропустіть Джим Керрі вперше вийшов у світ з обраницею та зізнався їй у коханні просто зі сцени
Весілля вже відбулося. Ви його пропустили,
– сказав стиліст Зендеї.
Коли репортерка запитала, чи це правда, Роуч відповів: "Це справжня правда".
Зендея і Том Голланд познайомилися у 2016 році на знімальному майданчику фільму Marvel "Людина-павук: Повернення додому", де зіграли головні ролі, а про свої стосунки оголосили у 2021 році, пише Variety.
Чутки, що знаменитості заручилися почали ширитися після того, як Зендея прийшла на премію "Золотий глобус" у 2025 році з діамантовою каблучкою на лівій руці. Згодом Голланд підтвердив заручини. Чоловік виправив журналістка, який назвав акторку його дівчиною. Том уточнив, що вона його наречена.
Актори ведуть приватний спосіб життя і майже не розповідають про свої стосунки публічно. Проте їх доволі часто можна побачити разом на екрані. У 2026 році вийдуть два фільми за участю Зендеї та Голланда: "Людина-павук: Абсолютно новий день" та "Одіссея" від Крістофера Нолана.
Хто зірок нещодавно оновив обітниці?
14 лютого, у День святого Валентина, Періс Гілтон та її чоловік Картер Рим оновили обітниці. Бізнесмен знову освідчився коханій після п'яти років шлюбу на островах Теркс і Кайкос під час заходу сонця.
Церемонія відбулась за кілька днів до дня народження Гілтон, а серед присутніх були діти пари: 3-річний син Фенікс і 2-річна дочка Лондон.
Періс і Картер заручилися 17 лютого 2021 року після понад року стосунків. 11 листопада закохані одружилися в приватному маєтку в Лос-Анджелесі.