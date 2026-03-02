Том Голланд і Зендея таємно одружились

Зендея і Том Голланд таємно одружилися. Про це повідомив стиліст акторки Ло Роуч на червоній доріжці церемонії вручення премії Actor Awards, яка відбулась 1 березня у Лос-Анджелесі.

Новиною Ло Роуч поділився з Access Hollywood. Самі актори наразі нічого не коментували.

Не пропустіть Джим Керрі вперше вийшов у світ з обраницею та зізнався їй у коханні просто зі сцени

Весілля вже відбулося. Ви його пропустили,

– сказав стиліст Зендеї.

Коли репортерка запитала, чи це правда, Роуч відповів: "Це справжня правда".

Зендея і Том Голланд познайомилися у 2016 році на знімальному майданчику фільму Marvel "Людина-павук: Повернення додому", де зіграли головні ролі, а про свої стосунки оголосили у 2021 році, пише Variety.

Чутки, що знаменитості заручилися почали ширитися після того, як Зендея прийшла на премію "Золотий глобус" у 2025 році з діамантовою каблучкою на лівій руці. Згодом Голланд підтвердив заручини. Чоловік виправив журналістка, який назвав акторку його дівчиною. Том уточнив, що вона його наречена.

Актори ведуть приватний спосіб життя і майже не розповідають про свої стосунки публічно. Проте їх доволі часто можна побачити разом на екрані. У 2026 році вийдуть два фільми за участю Зендеї та Голланда: "Людина-павук: Абсолютно новий день" та "Одіссея" від Крістофера Нолана.

Хто зірок нещодавно оновив обітниці?