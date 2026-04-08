Зендея вразила стильним образом на прем'єрі 3 сезону "Ейфорії"

У вівторок, 7 квітня, у Китайському театрі TCL у Лос-Анджелесі відбулась прем'єра 3 сезону "Ейфорії". На червоній доріжці з'явились Зендея, Джейкоб Елорді, Сідні Свіні, Гантер Шафер та інші зірки серіалу.

Зендея відвідала захід у сміливій сукні з відкритою спиною і шлейфом від бренду Ashi Studio. Про це повідомляє People.

Сукня, яку одягла Зендея, – з кутюрної колекції Ashi Studio весни 2026 року. Свій образ вона доповнила коричневими туфлями на підборах з гострим носком і прикрасами. Акторка обрала діамантові сережки-кільця від Chopard, п'ятикаратну обручку від Тома Голланда і золоту каблучку.

Зендея на прем'єрі "Ейфорії" / Фото Getty Images

До речі, в ефірі "Шоу Дрю Беррімор" Зендея підтвердила, що серіал "Ейфорія" завершиться 3 сезоном. Також акторка розповіла, як роль Ру вплинула на її життя та кар'єру.

Серіал "Ейфорія" розтрощив моє серце. Ру багато чого мене навчила у житті. Уся знімальна група бачила, як я росла. Я дуже багатьом завдячую цьому серіалу. Ру навчила мене багато чого про емпатію та спокуту. Вона багато чого мене навчила, і я дуже вдячна їй за це все,

– сказала вона.

