У Києві відбудеться великий благодійний концерт гурту "Жадан і Собаки"
- Рок-гурт "Жадан і Собаки" проведе благодійний концерт у Києві 29 грудня для підтримки українського війська.
- Усі зібрані кошти підуть на допомогу 2-му корпусу Національної гвардії України "Хартія".
Рок-гурт "Жадан і Собаки" оголосив великий благодійний концерт у Києві. Разом із друзями колектив виступить на сцені Жовтневого палацу (МЦКМ), щоб підтримати українське військо.
Усі кошти спрямують на допомогу 2-му корпусу Національної гвардії України "Хартія". Концерт відбудеться 29 грудня, передає 24 Канал.
Не пропустіть "Мурік" уперше розповів, що буде з гуртом Green Grey після смерті "Дизеля"
Цього вечора ми хочемо зібратись разом, аби пригадати, заради чого тримаємось, і дати старт новому збору на потреби корпусу "Хартія". Ми готуємо для вас нові пісні та кращі композиції колективу. Поруч із нами будуть друзі. Ті, хто продовжує розвивати українське мистецтво навіть у найважчі часи,
– йдеться у дописі гурту в інстаграмі.
Колектив додав, що чекає зустрічі з шанувальниками 29 грудня. Музиканти хочуть, "щоб цей вечір став простором світла та спокою посеред темряви".
Приходьте відчути серцебиття друзів – обраних, нарваних, юних і запеклих!,
– підсумували вони.
Важливо! Придбати квитки на концерт гурту "Жадан і Собаки" можна за посиланням.
Хто ще незабаром виступить у Києві?
19 та 20 грудня в Origin Stage виступить гурт "ДК Енергетик". Музиканти презентують новий альбом.
19 грудня в Atlas відбудеться концерт Lely45.
20 грудня у Палаці "Україна" виступить Марина Круть у супроводі Lumos Orchestra. Глядачі зможуть насолодитися святковою програмою "Забери мене до себе на Різдво".
20 грудня в Origin Stage запланований концерт гурту LATEXFAUNA, який пройде в рамках великого всеукраїнського туру колективу, що охоплює 15 міст.
25 та 26 грудня у київському Палаці спорту відбудеться велике різдвяне шоу з ROXOLANA. На сцену також вийдуть Анна Трінчер, MONATIK, Злата Огнєвіч, гурт MOLODI, BRYKULETS та інші.