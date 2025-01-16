Женя Галич вперше за довгий час показав фото з дорослою донькою: "Обожнюю"
- Женя Галич рідко ділиться особистим життям, але показав фото з донькою Євою, яка живе за кордоном під час війни.
Лідер гурту O.Torvald Женя Галич вперше за довгий час показався з донькою Євою. Під час повномасштабної війни дівчинка живе за кордоном.
Женя Галич рідко розповідає про особисте життя, свою дружину та дітей. Та днями зробив виняток і показав фото з донькою. Знімок з'явився в його інстаграм-сторіз, пише 24 Канал.
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Рок-музикант на прохання шанувальників показав знімок з донькою Євою. Дівчина позувала на фото з яскраво-рудим волоссям.
У мене неймовірна донечка. Дуже доросла. Обожнюю,
– написав Женя Галич.
Женя Галич показав доньку / Фото з інстаграм-сторіз
Особисте життя Жені Галича
Женя Галич перебуває у шлюбі з дружиною Валерією з 2009 році. У 2013 році в пари народилась донька Єва, а у 2017 – син Данило.
На початку повномасштабного вторгнення Валерія з дітьми виїхала за кордон. Через те, що у пари стосунки на відстані, у мережі пліткують про їхнє розлучення. Та Женя Галич рішуче спростував усі плітки та назвав себе сім'янином.
Раніше музикант розповідав, що ходить на побачення та може фліртувати з дівчатами. До цього нормально ставиться його дружина. Адже для Жені важливо не переходити межу, зокрема, поцілунки та інтим – це вже зрада.