Женя Галич рідко розповідає про особисте життя, свою дружину та дітей. Та днями зробив виняток і показав фото з донькою. Знімок з'явився в його інстаграм-сторіз, пише 24 Канал.

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Рок-музикант на прохання шанувальників показав знімок з донькою Євою. Дівчина позувала на фото з яскраво-рудим волоссям.

У мене неймовірна донечка. Дуже доросла. Обожнюю,

– написав Женя Галич.



Женя Галич показав доньку / Фото з інстаграм-сторіз

Особисте життя Жені Галича

Женя Галич перебуває у шлюбі з дружиною Валерією з 2009 році. У 2013 році в пари народилась донька Єва, а у 2017 – син Данило.

На початку повномасштабного вторгнення Валерія з дітьми виїхала за кордон. Через те, що у пари стосунки на відстані, у мережі пліткують про їхнє розлучення. Та Женя Галич рішуче спростував усі плітки та назвав себе сім'янином.

Раніше музикант розповідав, що ходить на побачення та може фліртувати з дівчатами. До цього нормально ставиться його дружина. Адже для Жені важливо не переходити межу, зокрема, поцілунки та інтим – це вже зрада.