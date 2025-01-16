Женя Галич редко рассказывает о личной жизни, свою жену и детей. Но на днях сделал исключение и показал фото с дочкой. Снимок появился в его инстаграм-сториз, пишет 24 Канал.

Смотрите также 29-летняя возлюбленная Венсана Касселя впервые показала их новорожденного сына

Рок-музыкант по просьбе поклонников показал снимок с дочерью Евой. Девушка позировала на фото с ярко-рыжими волосами.

У меня невероятная доченька. Очень взрослая. Обожаю,

– написал Женя Галич.



Женя Галич показал дочь / Фото из инстаграм-сториз

Личная жизнь Жени Галича

Женя Галич состоит в браке с женой Валерией с 2009 году. В 2013 году у пары родилась дочь Ева, а в 2017 – сын Даниил.

В начале полномасштабного вторжения Валерия с детьми выехала за границу. Из-за того, что у пары отношения на расстоянии, в сети сплетничают об их разводе. Но Женя Галич решительно опроверг все сплетни и назвал себя семьянином.

Ранее музыкант рассказывал, что ходит на свидания и может флиртовать с девушками. К этому нормально относится его жена. Ведь для Жени важно не переходить грань, в частности, поцелуи и интим – это уже измена.