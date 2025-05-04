Джамала, Тіна Кароль та інші зірки зворушливо підтримали Ziferblat напередодні Євробачення-2025
- Українські зірки підтримали гурт Ziferblat напередодні Євробаченні-2025, прочитавши рядки з їхньої пісні Bird of Pray.
- До підтримки приєдналися Джамала, Тіна Кароль та інші зірки, що викликало теплу реакцію у соліста гурту Ziferblat Даниїла Лещинського.
Українські зірки підтримали гурт Ziferblat напередодні Євробачення-2025. Колектив вже прибув до Базеля і 13 травня виступить у першому півфіналі пісенного конкурсу.
Як зірки підтримали гурт Ziferblat показали на інстаграм-сторінці Євробачення Україна, інформує Show 24. Там опублікували відповідне відео.
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На ролику українські зірки по черзі читають рядки з пісні Bird of Pray – саме з нею гурт Ziferblat представить Україну на Євробаченні-2025.
Даниїла і Валентина Лещинських та Федора Ходакова підтримали Джамала, Тімур Мірошниченко, Герман Нєнов, Тіна Кароль, а також учасники цьогорічного Національного відбору: гурт Molodi, FIЇNKA, Krylata.
Це дуже приємно. Я аж почервонів,
– сказав соліст гурту Ziferblat Даниїл Лещинський.
Гурт Ziferblat на Євробаченні-2025
Раніше ми повідомляли, що гурт Ziferblat показав образи для Євробачення-2025. Музиканти виступатимуть в яскравих костюмах від Івана Фролова. Однак модельєр зазначив, що завершені образи покажуть на сцені.
Режисерка номера – Марія Коростельова. До речі, стало відомо, що він помітно відрізнятиметься від того, що був на Національному відборі. Наприклад, на сцені не буде квіткового поля.