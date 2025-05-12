"Важко було стримувати сльози": Ziferblat зустрівся з дітьми з Маріуполя перед Євробаченням-2025
- Український гурт Ziferblat перед Євробаченням-2025 зустрівся з українською громадою у Швейцарії, зокрема з дітьми з Маріуполя.
- Гурт вже взяв участь у церемонії відкриття Євробачення та виступить у першому півфіналі під номером 5.
Напередодні старту пісенного конкурсу Євробачення-2025 український гурт Ziferblat провів емоційні зустрічі з українською громадою у Швейцарії. Представники України відвідали Центр соціальної підтримки "Крила надії", де перебувають діти та сім'ї, евакуйовані з Маріуполя на початку повномасштабного вторгнення.
Крім того, вони побували в Посольстві України у Швейцарії. Даніїл, Валентин та Федір вже поділилися своїми емоціями та показали кадри з цих зустрічей. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку гурту Ziferblat.
Вас також може зацікавити Не стануть гуртом номер один, – Мірошниченко відверто поділився думками про Ziferblat
Нагадаємо, 69-й пісенний конкурс відбувається у Базелі. Гурт Ziferblat вже взяв участь у церемонії відкриття Євробачення 11 травня та виступить у першому півфіналі 13 травня під номером 5. Другий півфінал заплановано на 15 травня, а гранд-фінал, де визначать переможця, відбудеться 17 травня.