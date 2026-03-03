Зірка "Зловісних мерців" повідомив про невиліковну хворобу

67-річний актор Брюс Кемпбелл повідомив про серйозні проблеми зі здоров'ям. Він оголосив, що бере перерву в кар'єрі через лікування з хворобою – раком.

Зірка фільму "Зловісні мерці" повідомив невтішну новину на своїх сторінках у соцмережах. Актор розповів, що не опускає руки, однак повинен скасувати публічні виступи.

Брюс Кемпбелл зазначив, що тип раку, який у нього діагностували, не вважається "виліковним", але "піддається лікуванню. Однак він не готовий вдаватися у подробиці.

Вибачте, якщо це для вас шок – для мене це теж було шоком. Я публікую це, тому що в професійній діяльності дещо доведеться змінити – виступи, конференції та робота загалом мають поступитися місцем лікуванню,

– повідомив актор.



Брюс Кемпбелл захворів на рак / Фото з інстаграму актора

Брюс Кемпбелл додав, що цьогоріч планує присвятити літо боротьбі з онкологією. Він хоче повернутися до роботи восени, щоб поїхати в тур з його новим фільмом, додає The Guardian.

"Не бійтеся, я старий витривалий с*чий син і маю чудову підтримку, тож сподіваюся, що ще довго буду з вами. Як завжди, ви – найкращі фани у світі, і я сподіваюся скоро вас побачити!" – зауважив актор.

Чим відомий Брюс Кемпбелл?