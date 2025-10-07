Зірка "Гаррі Поттера" Емма Вотсон підігріла чутки про заручини з бойфрендом
- Емма Вотсон з'явилася з масивною обручкою на показі Miu Miu у Парижі, що викликало чутки про її заручини.
- Вона перебуває у стосунках з аспірантом Оксфордського університету Кіраном Брауном, але не любить ділитися подробицями особистого життя.
Зірка фільмів про Гаррі Поттера Емма Вотсон засвітилась на публіці з обручкою. У пресі припускають, що акторка виходить заміж.
Британська акторка Емма Вотсон підігріла чутки про таємні заручини. Про це пише Show 24 з посиланням на The Daily Mail.
6 жовтня Емма Вотсон з'явилась на показі бренду Miu Miu, що відбувся у Парижі в рамках Тижня моди. Акторка обрала мінімалістичну рожеву сукню, масивні сережки, чорну сукню й туфлі, а також коричневе пальто.
Найбільшу увагу папараці привернула масивна каблучка з діамантом на безіменному пальці Емми Вотсон. У пресі припускають, що зірка "Гаррі Поттера" могла таємно заручитися.
Емма Вотсон з обручкою на пальці / Фото Getty Images
Близько двох тижнів тому Емма Вотсон взяла участь у подкасті Джея Шетті On Purpose і заявила, що вважає шкідливим суспільний тиск на молодь одружитися до певного віку. Сама акторка сказала, що щаслива, що ще не розлучена. Адже вважає, що якби вийшла заміж у молодшому віці, "це було б катастрофою".
Що відомо про особисте життя Емми Вотсон?
- Близько року Емма Вотсон перебуває у стосунках. Її бойфренд – аспірант Оксфордського університету Кіран Браун. Зараз він здобуває ступінь доктора філософії.
- 34-річна зірка "Гаррі Поттера" не вважає за правильне ділитися особистим. Тому новинами щодо її партнерів діляться лиш інсайдери. Зазвичай Емма обирає інтелектуалів та бізнесменів.
- Зокрема, їй приписували романи з мільярдером Брендоном Гріном, бізнесменом Раяном Волшом, технічним директором Вільямом Найтом, американським розробником Бренданом Ірібе, регбістом Метью Дженні та бізнесменом Лео Робінтоном.