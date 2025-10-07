Зірка фільмів про Гаррі Поттера Емма Вотсон засвітилась на публіці з обручкою. У пресі припускають, що акторка виходить заміж.

Британська акторка Емма Вотсон підігріла чутки про таємні заручини. Про це пише Show 24 з посиланням на The Daily Mail.

6 жовтня Емма Вотсон з'явилась на показі бренду Miu Miu, що відбувся у Парижі в рамках Тижня моди. Акторка обрала мінімалістичну рожеву сукню, масивні сережки, чорну сукню й туфлі, а також коричневе пальто.

Найбільшу увагу папараці привернула масивна каблучка з діамантом на безіменному пальці Емми Вотсон. У пресі припускають, що зірка "Гаррі Поттера" могла таємно заручитися.



Емма Вотсон з обручкою на пальці / Фото Getty Images

Близько двох тижнів тому Емма Вотсон взяла участь у подкасті Джея Шетті On Purpose і заявила, що вважає шкідливим суспільний тиск на молодь одружитися до певного віку. Сама акторка сказала, що щаслива, що ще не розлучена. Адже вважає, що якби вийшла заміж у молодшому віці, "це було б катастрофою".

Що відомо про особисте життя Емми Вотсон?