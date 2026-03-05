Укр Рус
5 березня, 12:44
2

Зірка "Гаррі Поттера" закрутила роман з мексиканським мільярдером

Марія Касій
Основні тези
  • Емму Вотсон помітили з новим бойфрендом Гонсало Хевіа Байллересом, мексиканським підприємцем і мільярдером.
  • Байллерес є засновником технологічної компанії, а його родина – одна з найбагатших в Мексиці.

Зірку "Гаррі Поттера" Емму Вотсон побачили з новим обранцем. Пару сфотографували в одному з аеропортів – вони не приховували почуттів.

Обранця Емми Вотсон звати Гонсало Хевіа Байллерес. Він є мексиканським підприємцем та мільярдером, повідомляє People

Пару побачили на нових знімках папараці. Акторка й бізнесмен не ховалися від публіки, а обіймалися та цілувалися. Згодом їх побачили за вечерею у висококласному ресторані. 

Як пише Cosmopolitan, Байллерес є відомою фігурою у латиноамериканському бізнесі. Він є засновником та генеральним директором технологічної компанії, що спеціалізується на штучному інтелекті. Також він працює з фірмою доставлення й корпорацією, що виготовляє скляні пляшки для Coca-Cola. 

Родина Байлерресів стоїть на четвертому місці серед найбагатших сімей у Мексиці. Бабуся й дідусь Гонсало стали успішними й заможними завдяки своїх гірничодобувній компанії. 

Зазначимо, пару вперше побачили разом у Куршевелі наприкінці 2025 року, зазначає Quién

Що відомо про особисте життя Емми Вотсон? 

  • Ще наприкінці 2025 року Емма Вотсон підігріла чутки про заручини. На той час вона близько року перебувала у стосунках з аспірантом Оксфордського університету Кіраном Брауном. Видається, що їхні відносини не склалися.
  • Раніше Еммі Вотсон приписували романи з мільярдером Брендоном Гріном, Раяном Волшом, Вільямом Найтом.
  • Акторка не ділиться особистим життям і майже ніколи не коментує нові стосунки. Та в одному з подкастів вона зізнавалася, що зазвичай обирає тих партнерів, які не знають її як акторку.