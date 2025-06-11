Зірка "Холостяка-12" розсекретила стать майбутньої дитини
- Марина Голд та її чоловік очікують на народження дівчинки, про що вони дізналися під час гендер-паті, розрізавши торт з рожевою начинкою.
Учасниця "Холостяка-12" Марина Голд та її чоловік очікують на народження дитини. Днями пара влаштувала гендер-паті, де дізналась стать майбутнього малюка.
Марина Голд опублікувала зворушливе відео, де показала, як пара дізналась про стать їхньої дитини. Про це пише Show24 з посиланням на її інстаграм.
До слова Під час жахливої атаки на Київ: Джамала показала, як ночувала з синами у багажнику авто
Блогерка разом з чоловіком влаштувала пікнік. Головним атрибутом був білий тортик, в якому і містився секрет – хто ж народиться у пари.
По-перше, я дуже хвилююся. Я думаю, що в нас дівчинка, хоча я вже думала, що в нас хлопчик,
– поділилась у відео Марина.
Коли подружжя було готове, вони з допомогою келихів розрізали торт. Начинка торта мала рожевий колір: це означає, що в Марини та її коханого народиться дівчинка. Пара не стримувала щасливих емоцій.
Марина Голд розсекретила стать майбутньої дитини: відео
Що відомо про особисте життя Марини Голд
- Після участі в шоу "Холостяк-12" та початку повномасштабної війни Марина Голд переїхала до США.
- Наприкінці лютого цього року вона повідомила, що заручилась з обранцем після 5 місяців стосунків. У квітні пара одружилась. Весільна церемонія відбулась у Малібу на заході сонця. Вже наступного місяця Марина сповістила, що вагітна первістком.