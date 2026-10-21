Після 14 років стосунків: зірка "Кріпосної" Слава Красовська розлучилася з чоловіком

Українська акторка Слава Красовська розірвала шлюб зі своїм чоловіком Олександром після 14 років спільних стосунків. Зірка серіалів "Кріпосна" та "Жіночий лікар" підтвердила зміну статусу скриншотом із застосунку "Дія" та вже жартує про пошуки нового кохання.

Свій новий етап у житті знаменитість вирішила сприймати з легкістю та гумором. На своїй сторінці в інстаграмі вона опублікувала коротке відео з усмішкою та скриншотом із застосунку "Дія" про розірвання шлюбу.

Офіційно – холостячка. Де там займати чергу за Тонею? Чи надовго холостячка – ставки приймаються в коментарях,

– пожартувала Красовська.

Подробиць про причини розриву знаменитість поки не розкриває. Відомо, що зі своїм колишнім обранцем, театральним актором Олександром, вона познайомилася ще в студентські роки під час навчання в інституті.

Закохані зіграли неформальне весілля у вересні 2020 року просто в театрі, де працювала Слава. Тоді наречена відмовилася від традиційної сукні, обравши стильний лук із кросівками, масивними прикрасами та вінком замість фати. Загалом пара була разом 14 років, шість із яких прожила в офіційному шлюбі.

У своєму дописі акторка не дарма згадала про чергу за Тонею. Нещодавно телеканал СТБ оголосив, що Антоніна Хижняк стала головною героїнею нового сезону романтичного реаліті.