Свій новий етап у житті знаменитість вирішила сприймати з легкістю та гумором. На своїй сторінці в інстаграмі вона опублікувала коротке відео з усмішкою та скриншотом із застосунку "Дія" про розірвання шлюбу.

Офіційно – холостячка. Де там займати чергу за Тонею? Чи надовго холостячка – ставки приймаються в коментарях,

– пожартувала Красовська.

Подробиць про причини розриву знаменитість поки не розкриває. Відомо, що зі своїм колишнім обранцем, театральним актором Олександром, вона познайомилася ще в студентські роки під час навчання в інституті.

Закохані зіграли неформальне весілля у вересні 2020 року просто в театрі, де працювала Слава. Тоді наречена відмовилася від традиційної сукні, обравши стильний лук із кросівками, масивними прикрасами та вінком замість фати. Загалом пара була разом 14 років, шість із яких прожила в офіційному шлюбі.

У своєму дописі акторка не дарма згадала про чергу за Тонею. Нещодавно телеканал СТБ оголосив, що Антоніна Хижняк стала головною героїнею нового сезону романтичного реаліті.