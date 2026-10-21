Знаменитость решила относиться к новому этапу в своей жизни с легкостью и юмором. На своей странице в инстаграме она опубликовала короткое видео с улыбкой и скриншот из приложения "Дия" о расторжении брака.

Официально – холостячка. Где там занимать очередь за Тоней? Надолго ли она останется холостячкой – ставки принимаются в комментариях,

– пошутила Красовская.

Подробностей о причинах разрыва знаменитость пока не раскрывает. Известно, что со своим бывшим избранником, театральным актером Александром, она познакомилась еще в студенческие годы во время учебы в институте.

Влюбленные сыграли неформальную свадьбу в сентябре 2020 года прямо в театре, где работала Слава. Тогда невеста отказалась от традиционного платья, выбрав стильный образ с кроссовками, массивными украшениями и венком вместо фаты. В общей сложности пара была вместе 14 лет, шесть из которых прожила в официальном браке.

В своем посте актриса не зря упомянула об очереди за Тоней. Недавно телеканал СТБ объявил, что Антонина Хижняк стала главной героиней нового сезона романтического реалити-шоу.